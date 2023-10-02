دعمه بمبالغ ضخمة وإطلاق مبادرات وحملة تطوير.. ماذا ينتظر قطاع الصحة؟ حكاية وطن

يشهد الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

مؤتمر حكاية وطن

جهود وزارة الصحة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، المنعقد في فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، فيلما تسجيليا عن أهم جهود وزارة الصحة من عام 2014 حتى عام 2024.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات 9 سنوات في قطاعات العدالة الاجتماعية والصحة خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة المنعقدة حاليا بمؤتمر "حكاية وطن".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك تحديات واجهتها الدولة منذ 2014 حتى 2023، متابعا: "عندنا أكتر من 700 مستشفى فيهم مستشفيات عمرها 130 سنة".

وأضاف عبد الغفار، خلال حديثه في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن الدولة ضاعفت التمويل من أجل دعم القطاع الصحي، كما تم إطلاق المبادرات للتعامل مع الأمراض وهو ما يعتبر نقلة نوعية.

وأوضح أن القضية السكانية حاكمة في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية من أول التطعيم حتى التعامل مع الأمراض المزمنة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه كان هناك دعم معنوي وسياسي، من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد إغلاقات مثلما حدث في العالم.

وأضاف أنه تم تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل، وتم العمل على حماية المواطنين، من خلال تطعيم أكثر من 60% من الشعب المصري.

وقال عبد الغفار، إننا استطعنا بشهادات دولية عبور محنة أزمة كورونا بشكل ناجح جدا”.

وزير الصحة

تخصيص تريليون جنيه

وتابع وزير الصحة والسكان، أن ضعف التمويل يؤثر على أي منظومة فى العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص تريليون جنيه الموازنة العامة للدولة لملف الصحة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن هذا المبلغ ذهب في مبادرات رئاسية والمستشفيات وقطاع السكان والقوافل والتطعيمات وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية تتعامل مع الطفل قبل أن يولد مرورا بصحة كبار السن، معقبا: “لدينا لهم خطوات للعلاج والمتابعة”.

ولفت: أن ‏منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019 هي مظلة تأمين لعلاج كل المواطنين في جمهورية مصر العربية أي ما كان عمله أو دخله.

وأشار الي أن القضية السكانية التي تحدث فيها الرئيس السيسي سابقا، كان لدينا مؤتمر تحدثنا فيه أن الزيادة السكانية تلتهم مصادر التنمية، وبالتأكيد عدد المستشفيات التي تم عملها منذ سنة 1950 لا يمكن أن تتعامل مع هذا الحجم السكاني.

وأضاف أن ضعف توزيع الخدمات نرى أن الصعيد لا يوجد لديه مثل هذه الخدمات الموجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وهذا كان على رأس أولويات الرئيس السيسي لتغطية كافة محافظات الجمهورية من الناحية الصحية.

وقال“إن وزارة الصحة شهدت تحديات ونجاحات وإخفاقات، ولكن كان هناك محاولات جادة من زمايلي سواء من مسئولين سابقين أو من وزارة الصحة”.

وأضاف وزير الصحة، أنه كانت هناك محاولات واجتهادات من أجل تحسين أداء الوزارة، معقبا: “حكاية صحة مواطن مصري من أول ولادته حتي يتوفاه الله ، ولا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية لا يحتاج علاج، والعلاج غالي”.

وزير الصحة

مد مباردة 100 يوم صحة

وأكد وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة من المفترض أن تنتهي خلال يومين قادمين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم مدها 100 يوم آخرين، خاصة أنه كان لها دور هام في تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت: ان مشروع “مشتقات البلازما”، تدخل في علاج العديد من الأمراض، مؤكدا أنه نتطلع للتعاون مع عدد من دول العالم في هذا الملف مثلما حدث في العالم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إنه سيحدث قريبا أن مصر ستعلن أول دولة في التاريخ خالية من فيروس سي وهذا لم يحدث في التاريخ على مدار العالم كله، مؤكدا أن باستقبال الرئيس السيسي لمنظمة الصحة العالمية سوف نتسلم هذه الشهادة قريبا وهذه قصة نجاح القيادة السياسية.

وتابع أن هذا المشروع كان موجود من عام 2006 والرئيس السيسي سعى لذلك وتم وضع الخطة والإمكانيات، التي أصبحت تدرس الآن بكيفية عمل 63 مليون مسحة وعلاج 4.5 مليون حالة مرضية بالمجان من فيروس سي كانت وكانت هذه حكاية مهمة جدا.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيس، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023 عن مشروع البلازما، قائلا: “أثناء منصبي كوزير الدفاع فكرنا فى هذا المشروع والدولة المصرية فكرت فيه من قبل ولم تنجح”.

وأضاف الرئيس السيسي: “طوال تلك المدة بقول حط الهدف وأفضل مصر ولف حوالين منه لغاية ما يخلص مثل هذا الموضوع، ومن ساعة 2012 وانا بحاول أن يخرج هذا المشروع إلى النور، و فى الوقت دا كل الشركات العالمية التي لها اسم لم تتعاون معنا”.

وزير الصحة

مراكز تصنيع البلازما

وتابع الرئيس السيسي: “كنا مصرين نتصل ونجيب ونتكلم علشان نعمل المشروع دا على أسس أنه هيكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية وتبقي معنا فى كل الإجراءات من أجل يكون هناك مصداقية كاملة، وحتي 2019 أو 2020 لم يمكننا لكن كنا مصريين نعمل كدا حتي أتت كورونا، فعملت تغيير فى الفكر العالمي للموضوع دا فكانت الفرصة متاحة”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج تتحدث عن العادات الصحية والعادات الرياضية، بدلا ما كل البرامج طبخ، معلقًا :" 4 قنوات بتتكلم على المطبخ، وياريت ما حدش يزعل من كلامي".

وأضاف الرئيس السيسي، أن تلك البرامج تعطي نصائح للمواطنين، بشأن الحياة، مثلا قبل الزواج، لتجنب المشكلات الخاصة بالأمراض.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء 8 مراكز لتصنيع البلازما و المستهدف 20، في هذه المرحلة، ولكن سيتم تنفيذ 50 و100.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يتم التعامل مع شركات إسبانية وهناك إشراف دقيق، قائلا "وزير الصحة قال أن الصحة محتاجة 1.3 ترليون للدول متوسطة الدخل، لتبيه احتياجات المواطنين".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ‏موازنة الحكومة لها حدود واحنا بنجيب من صندوق تحيا مصر.

واستكمل حديثه: هذه فرصتنا أن نعرف الناس أن وجود صناديق نقدر نجمع بها أموال للاستفادة منها في العديد من المواضيع، وصندوق هيئة قناة السويس أيضا مهم جدا وكثير قالوا ايه صندوق هيئة قناة السويس ده لكن هذه أفكار".

ومازح الرئيس السيسي الدكتور معيط قائلا:" لو أعطيت الأموال كلها للدكتور معيط ولا قد كده 10 مرات هيكفوا"، مؤكدا أن الفكرة كلها ان الصندوق فرصة للناس لتقديم شيء لبلدهم لكن أنا لا أتحدث عنه كثير.

الرئيس السيسي

نفقة الدولة وقوائم الانتظار

واستكمالاً لحديثه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023: " عندما وجهنا بالكشف للمقبلين عن الزواج ووصلنا لأكثر من 800 ألف شاب وشابة تم الكشف عنهم، وتلك المبادرة ليست اختراع ولكنها فكرة جديدة نستطيع من خلالها اكتشاف أمراض وراثية تؤثر في الزيجة.

وأكد: لا نتدخل في الزيجات ولكن نجعلهم يرون مواقفهم من قبل تلك الزيجة ".

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه خلال الأيام القليلة يتم تفعيل الخطوات من أجل النهوض للتعامل مع القضية السكانية.

وأكد عبد الغفار، أن محافظ البنك المركزي وضع الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة.

وقال إن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أغلب الأدوية يتم إستيرادها، لذا يوجد ضغط كبير على الدولة لتوفير تلك الأدوية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل.

ولفت: عدد منتفعين التأمين الصحي القديم فى 2014 كان 54 مليون، و اليوم وصل عدد المنتفعين إلى 69 مليون منتفع".

وأضاف أن وصول ذلك العدد من المنتفعين جاء بتكلفة 45.8 مليار جنيه سنويا، وهنا الفرق ما تم بين 2014 والأن.

وواصل: وزير الصحة والسكان، أنه المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل قامت بتغطية أكثر من 6 مليون مواطن، وأكثر من 28 خدمة صحية، بإجمالي تكلفة 51.2 مليار جنيه.

كما أكد، أن هناك دعم لا نهائي للعلاج على نفقة الدولة و17 ونص مليون مواطن استفادوا منه.

كما أكد أن المبادرات الرئاسية الصحية نقلت قطاع الصحة في مصر لمكان مختلف تماما، مشيرا إلى أنه من خلال تلك المبادرات استطعنا علاج العديد من الأمراض.

وقال إنه عملنا على القوافل العلاجية في العديد من القرى، خاصة في مبادرة حياه كريمة، حيث تم صرف 55 مليار جنيه، لدعم قطاع الصحة في تلك القرى.

وأكد أن الخدمات الطبية، أصبحت تقدم للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطوارئ، فأي شخص يعاني من اي مشكلات طبية يتم علاجه، وبعد ذلك يتم الانتهاء من قرار نفقة الدولة، وهناك مبادرات صحية كثيرة لخدمة المواطنين.

الرئيس السيسي

تأهيل البنية التحتية الصحية

والجدير بالذكر، أن قطاع الصحي حظي باهتمام بلغ، حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل في اتجاهين وهما:

الأول: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى.

الثانى: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبلغ قيمة الإنفاق على قطاع الصحة 128.1 مليار جنيه بموازنة عام 2022/2023 مقابل 37.2 مليار جنيه خلال عام 2014/2015، و419% نسبة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال 9 سنوات، 2005 مستشفى إجمالي عدد المستشفيات عام 2021.

وامتدت جهود الدولة إلى تطوير مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بتكلفة إجمالية بلغت نحو 139.9 مليون جنيه، كما افتتحت الدولة خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه.