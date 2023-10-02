طارق الملا يشارك بـمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول ويزور الجناح المصري

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول( أديبك ٢٠٢٣ ) في نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات والذي يعقد تحت شعار " خفض الانبعاثات.. أسرع .. معاً " بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

و يضم الحدث الذي افتتحه نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو ٢٢٠٠ شركة عالمية للطاقة ونحو ١٦٠٠ متحدث ومشارك رفيع المستوي من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعي السياسات والخبراء .

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات ، خاصة و أن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 اواخر العام الماضي بشرم الشيخ .

و اضاف الملا أن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الامارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التي تأتي قبيل القمة المرتقبة ، حيث يضم مؤتمر أديبك حشدا هائلا من الدول و المسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون و تكاتف الجهود في ازالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون و ايجاد حلول مبتكرة في هذا المجال .

و اضاف الملا أن الوقود الأحفوري وعلي الأخص الغاز الطبيعي سيلعب دورا حاسما في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ علي أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة ، لافتاً الي ان مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل علي عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد إستهلاكها و مشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول الي الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الانظف و العمل علي ادخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون .

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، و ألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، و سيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، و هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم .

وحرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أديبك ٢٠٢٣ واستمع الي شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول مايضمه الجناح الذي تم تخصيصه لالقاء الضوء علي فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لابرام شراكات استراتيجية .

واكد الملا ان معرض اديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وانبي والتي تعمل علي تنمية اعمالها في الاسواق الخارجية والدول العربية علي وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الاخيرة .