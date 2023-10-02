استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

تمضي الدولة بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة.

كما تسعى الدولة إلى إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية.

مشروعات نفذها الرئيس بسيناء

وشهدت شمال سيناء خلال السنوات الـ10 الأخيرة انجازات عديدة شملت قطاع الخدمات والطرق.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز جهود المشروعات والانجازات التي تم تنفيذها في سيناء.

ومن بين هذه الانجازات إنشاء الملعب الفرعى باستاد العريش الرياضى، بطول 100 متر وعرض 60 مترا، ومحاط بأسوار بارتفاع 3 أمتار، وبتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه.

كما تم تسليم 25 منزلا بدويا بمدينة نخل القديمة على المستحقين، وبلغت تكلفة إقامة تلك المنازل 9.5 مليون جنيه، والمنزل مقام على مساحة 120 مترا.

وتم تنفيذ سد أم البارد بقرية التمد التابعة لمركز ومدينة نخل بشمال سيناء بطول 250 مترا وارتفاع 7 أمتار وسعته التخزينية 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبتكلفة 18 مليون جنيه، وتم إنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنخل، المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه،وتضم تخصصين جديدين هما الرخام والطاقة المتجددة .

إجمالي الاستثمارات الحكومية

وتم إنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالعريش، ويقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من 48 وحدة منها 43 وحدة كاملة التشطيب، وبتكلفة 50 مليون جنيه، تاريخ التنفيذ أبريل 2022، كما تم افتتاح جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة ، وهى عبارة عن 10 مخازن و5 جراجات ومبنى ادارى ومنظومة اطفاء ومنظومة مراقبة على مساحة 3400 متر مربع بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

كما تم إنشاء محطة رافع مياه قرية الروضة، بطاقة 1000 متر مكعب تكلفت 8.2 مليون جنيه، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021، ومشروع الصرف الصحي مدينة بئر العبد، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة بئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه، المرحلة الأولى لإمداد قرى بئر العبد بالمياه تشمل قرى (30 يونيو، قاطية، والتنفيذ ديسمبر 2021، ورفع كفاءة خزانات حى الغزلان بمدينة بئر العبد، انشاء خزان أرضى سعة 2000م3/يوم لتحقيق طفرة فى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، تشمل رفع كفاءة الموقع على عنبر طلمبات، ومبنى خدمة عملاء.

وتم استكمال تنمية حقول غاز شمال سيناء المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 45 مليون قدم مكعب يومياً باستثمارات حوالي 87 مليون دولار، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

كذلك مسجد نور الإسلام العريش، المسجد يتكون من صحن ومصلى ودورات مياه وغرفة للإمام، وتم إحلاله وتجديده بقيمة 8 ملايين جنيه، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021، ومركز شباب شهداء الروضة، مركز شباب شهداء الروضة الذى يضم صالات وملاعب ومكاتب ادارية بتكلفة 15 مليون جنيه ، وتتصدر مدخل المركز لوحة بصور وأسماء شهداء الروضة، وتاريخ التنفيذ: ديسمبر 2021.

مشروعات الإسكان والبناء

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه)، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1% و7.9% و7.6%.

وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023 توزيعا قطاعيا للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء، ففى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي جاءت مشروعات الخطة متضمنة إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة للزراعة و13 تجمعا تنمويا بشبه جزيرة سيناء وحماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة لرى زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.

وتضمنت قائمة المشروعات أيضا حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادى الأزارق وتعلية سدود على وادى الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء، أما قائمة مشروعات الخطة في مجال الصرف الصحي، فتضمنت مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.

وشملت الخطة مشروعات فى مجال الخدمات الأخرى، مثل توفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي، ودعم الترابط الأسرى وفتح المساجد المغلقة لإقامة الشعائر، وتيسير الدعوة وتعليم الدين الوسطى السمح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية وذلك لتحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور.

عدد المشروعات التنموية

وفى مجال التشييد والبناء، نفذت الخطة مشروعات تمثلت فى استكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح والشيخ زويد وتوابعها واستكمال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، كما اشتملت الخطة على مشروعات فى مجال النقل والتخزين مثل استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، بهدف تأمين الحدود الدولية وتحديدها وتسهيل الوصول إلى نقاط المراقبة لإحكام السيطرة والاستطلاع وإنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال تنمية وتطوير مدينة العريش وإنشاء منفذ رفح، واستكمال تنفيذ شبكة طرق داخلية بمركز النخيلة السياحى - رأس سدر.

وفي قطاع الإسكان، يبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة، منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، قائلاً: "عندما ننظر إلى التنمية في سيناء، لا بد أن نعلم بأنها تنمية شاملة ومتكاملة وتدخل في إطار مشروع تنمية الدولة".

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التنمية تظهر في سيناء والصعيد والساحل الشمالي الغربي في المدن، وضمن مبادرة حياة كريمة في الريف المصري، لافتًا إلى أنه عندما يتم التركيز على مشروعات التنمية في سيناء، نجد أنها ليست مشروعًا واحدًا لكنها مجموعة متنوعة من المشروعات.

وأشار جاب الله، إلى أن القيادة السياسية الحالية تحاول أن تطبع الحياة في سيناء، وتحاول تغيير النظرة العامة لسيناء من أنها منطقة نائية الي مدينة بها كافة الخدمات.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود لتوفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معاً في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها.