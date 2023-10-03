تعرف على مخالفتك المرورية وأنت بالبيت وادفع وتظلم من مكانك

في ضوء تسهيل قضاء خدمات المواطنين، أتاحت الإدارة العامة للمرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا وبشكل سهل دون الذهاب للمرور، وذلك كإجراء ضروري ليتمكن الأفراد من تجديد رخص المركبات بشكل دوري، ويتاح الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها إلكترونيا على موقع النيابة العامة أو من خلال بوابة مصر الرقمية وكذلك موقع بوابة مرور مصر.

ووفرت منصة الإدارة العامة للمرور عدة خدمات للمواطنين من بينها الاستعلام عن المخالفات إلكترونيا وسداد هذه المخالفات وأيضا التظلم في حال عدم صحتها وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ خدمات المرور من هنا: https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx

2- اضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

3- اضغط على كلمة استمرار

4- ادخل أرقام الرخصة أو الحروف فقط، وفي حال اختيارك للأرقام يتعين عليك اختيار المحافظة وتسجيل رقم الرخصة.

5- اضغط على إجمالي المخالفات.

6- تظهر لصاحب السيارة أو المركبة في بضع ثوانٍ قيمة مخالفات المركبة.

خطوات سداد مخالفات المرور 2023

بعد الانتهاء من الاستعلام عن المخالفات، تظهر لك رسالة بالشروط التي يجب الموافقة عليها، لسداد قيمة مخالفات المرور إلكترونيًا باتباع الخطوات الآتية:

- اكتب الاسم رباعي في الخانة المخصصة.

- سجل العنوان الخاص بـ مالك الرخصة، وقسم المرور التابع له ورقم السيارة المدون على الرخصة.

- سدد قيمة مخالفات السيارة بالدفع عبر الموقع الإلكتروني ببطاقة الائتمان، أو من خلال ماكينة فوري.

المخالفات عن طريق لوحة أرقام السيارة

ويوفر الموقع الرسمي للنيابة العامة التابع لوزارة الداخلية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المخالفات إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور.

ويوفر الموقع أكثر من خدمة، وتشمل الخدمات المقدمة إلى جانب الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة ورخصة القيادة باستخدام رقم اللوحة المعدنية، الاطلاع على نماذج لمخالفات المسجلة على لموقع وسداد المخالفات المرورية.

كيف اعرف مخالفات المرور برقم اللوحة؟

1. الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

2. الضط على أيقونة الاستعلامات.

3. سيظهر أمامك خيارين هما مخالفات رخص السيارات ومخالفات رخص القيادة اضغط على الخيار المرغوب فيه.

4. إدخال رقم اللوحة المعدنية.

5. سيظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور الخاصة بسارتك أو رخصة القيادة الخاصة بك.

6. بعد التحقق من المخالفات المستحقة، اطلب استخرج شهادة وفاء الغرامات، ولإتمام لعملية اضغط على زر الموافقة على الشروط التي تظهر أمامك.

7. سجل البيانات المطلوبة منك والتي تشمل الاسم الرباعي والإدارة التي تتبعها ورم السيارة، ثم قم باختيار طريقة سداد المخالفات.

ازاي اعمل تظلم على مخالفاتي

يبحث بعض من يتعرضون لمخالفات صحيحة عن طرق التظلم ، لذا أتاحت النيابة العامة المصرية خدمة التظلم على مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني لتخفيض قيمتها أو دفع الحد الأدنى من الغرامة إذا توافرت بعض الشروط أثناء تقديم التظلم.

خطوات التظلم على مخالفات المرور ، وطرق تخفيض قيمة الغرامة أو دفع الحد الأدنى منها.

- الدخول إلى موقع النيابة العامة على موقع

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

- اختر على أيقونة التظلمات.

- اختر نوع التظلم رخص «المركبات- القيادة»

- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

- بعد ذلك يظهر لك جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

- بعد ذلك يجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».

- تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة على الشاشة، اضغط على «موافق» بعد قرأتها بعناية.

- يظهر أمامك البيانات الأساسية للرخصة.

- أدخل بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة.

- اضغط على إرسال الطلب. ‏

- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.

- يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.