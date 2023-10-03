وزيرة التضامن: الرئيس السيسي ضاعف المبالغ المستحقة لأسر الشهداء والمصابين.. و6 ملايين طفل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

ناقشت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر حكاية وطن العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التضامن: الرئيس السيسي ضاعف المبالغ المستحقة لأسر الشهداء والمصابين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعمل على الشهداء المدنيين، الذين رحل كثيرا منهم بسبب مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يبلغ عددهم 1374 شهيد مدني ، 2509 مصابين.

وزيرة التضامن: 6 ملايين طفل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى أسرع من أدوات العمل الموجودة في وزارة التضامن في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لذلك كان يجب أن نطور ونقوم بميكنة الوزارة، ونطور البنية التحتية.

وأضافت نيفين القباج:" مراكز العلاج على أعلى مستوى والكشف على سائقي حافلات المدارس مستمر ونسب التعاطي انخفضت ".



وزيرة التضامن: 54 مليون جنيه دعما لطلاب الجامعات غير القادرين

وأضافت "القباج"، لقد أدخلنا بنك ناصر في حوالي 31 جامعة ندعم فيها الطلاب غير القادرين، وفي عام واحد فقط وصلنا إلى 54 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، ونوفر أيضا أجهزة تعويض للقادرين باختلاف بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتحفيز التطوع، وأيضا معنا بيت التطوع من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لحماية الشباب.

وأكملت نيفين القباج:" لدينا برنامج وعي الذي يكافح الأمية والكشف المبكر للإعاقة والبطالة وإهدار المياه وختان الإناث والهجرة غير الشرعية، وتم إطلاقه في سبتمبر 2021".



وأوضحت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم، موضحة أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، وليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.



التضامن: الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية وحققت نجاحا كبيرا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، وحققت نجاحا كبيرا في كافة الملفات، مشيرة الى أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.

وأوضحت القباج خلال كلمتها في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900% مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات كما أن 72% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المقيمين في القرى والريف.

وزيرة التضامن: لدينا 30 مركزا لعلاج الإدمان والتعاطي في 19 محافظة

وقالت نيفين القباج في كلمتها في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن، :" وصلنا لـ 750 الف مستفيد من خدمات الصندوق".

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة التعاطي والإدمان لديه 30 مركز علاجي في 19 محافظة .

وتابعت نيفين القباج:" قمنا بتدريب رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتشكيل الوعي الاجتماعي برسائل موحدة ، وكل قضية من قضايا وعي حصلنا فيها على فتوى من دار الإفتاء فيها".

وزيرة التضامن: مليار و750 مليون جنيه سنويا لدعم 20% من أيتام مصر

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة خصصت مليار و750 مليون جنيه سنويا لدعم 20% من إجمالي أيتام مصر.

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لليوم الثالث، إنّ هناك بعض الفئات غير قادرة على العمل، بما يؤكد أهمية استمرار ملف الحماية الاجتماعية لبعض الفئات، لافتة إلى أنّه يجرى تخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم.

6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة برنامج استثمار في البشر، ونحن نتحدث عن أكثر من 6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج تحت سن 18 سنة”.



بالوعي مصر تتغير للأفضل| وزير التضامن: نحتاج لتطوير قدرات العمل الأهلي.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحاول التوسع في فكرة الاستثمار من أجل توفير موارد لتمويل مشروعات ومبادرات الوزارة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد\الفتاح السيسي: "أنه تم إنشاء إدارة بالوزارة اسمها الاستثمار وتنمية الموارد، فضلا عن التوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية".

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري، وأكاديمية العمل الأهلي، في أعمال الوزارة ويتم التنسيق بشأنها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، معقبة: "نحن في حاجه شديدة لتطوير قدرات العمل الأهلي".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "أنه بالوعي يمكن أن تتغير مصر للأفضل، والحكاية هي حكاية شعب ووعي".

القباج: نوسع في حوكمة التبرعات عبر منصة “يسر” وإنشاء قاعدة بيانات بالمستفيدين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التوسع فى منظومة كفالة الأطفال، إضافة إلى حوكمة التبرعات من خلال منصة “يسر” وقاعدة بيانات بالمستفيدين مع المؤسسات المعنية.

وأضافت “القباج”، خلال كلمتها اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي، “نحن وزارة غنية بناسها، ولدينا الكثير من الناس التي نخدمها، وأنا ضد الخدمة المجانية المطلقة إلا لو كانت تذهب إلى غير القادرين”.

القباج : 1.4 مليون يتيم في مصر يحصلون على دعم 1.750 مليار جنيه سنويًا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأيتام في مصر يصل إلى نحو مليون و400 ألف يتيم، و يحصلون على دعم يقدر ب 1.750 مليار جنية سنويًا ، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني لدعم نحو 20 % من إجمالي الأيتام في مصر، موضحة أن حوالي 5 % من الدعم النقدي تكافل وكرامة موجه للأيتام.

وأضافت القباج ، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عدد الأسر الكافلة ارتفع ليصل إلى 17 ألف أسرة كافلة في مصر، فيما كان عدد مؤسسات الرعاية في مصر نحو 540 مؤسسة أغلق منها حتى الآن 100 مؤسسة، وذلك في ضوء نهج اللامؤسسة الذي تتخذه الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة إلى ان ملف الغارمات، حيث أفرج عن نحو 5 آلاف و784 سيدة غارمة حتى الآن بتكلفة إجمالية وصلت إلى 224 مليون جنيه منذ عام 2020 وحتى العام الجاري 2023، ضمن المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديًا، كما تم تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والغرم.