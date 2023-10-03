فيورنتينا يهزم كالياري بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا فوزا كبيرا على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي في ختام الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية فيورنتينا كل من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الثالثة والبرتو دوسينا لاعب كالياري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 21 ومبالا نزولا في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن كل من يوفنتوس صاحب المركز الرابع وعن نابولي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز الأخير.

وفي مباريات أخرى أقيمت في ختام نفس الجولة، حقق مونزا الفوز على مضيفه ساسولو بهدف نظيف، وخيم التعادل السلبي على مواجهة تورينو أمام ضيفه هيلاس فيرونا.