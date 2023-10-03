درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3_10_2023| تعرف عليها

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر٢٠٢٣.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 24

الإسكندرية 29 - 22

الإسماعيلية 32 - 23

الغردقة 35 -27

أسوان 41 - 27

سوهاج 35 - 25

المنيا 32 -21