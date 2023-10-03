خالد زكي لمروجي الشائعات: أتقوا الله

استنكر الفنان خالد زكي خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية الشائعات التي تخرج على وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص إفلاسه او وفاته.

وقال خالد زكي: "اتقوا الله فيما تكتبوه، ونتيجة اعتذراتي عن الاعمال الفنية لم أوأمن نفسي أو أولادي حتى اليوم، فإذا كان معي مليون أعيش، وإذا لم أجد أموال أعيش.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث اهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

جاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت الأحد الماضي، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ/ محمد طوسون ومكياج وملابس/ مارينا مجدي.