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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| صاحبتها حملت فيه من الحرام.. جريمة في حق الصغار بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

بمادة حارقة.. المشدد لمتهم بالشروع في إنهاء حياة سائق بمدينة نصر

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.

صاحبتها حملت فيه من الحرام.. القصة الكاملة لـ كوافيرة الجيزة 

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة، حيث أقدمت فتاة تعمل كوافيرة على إنهاء حياة صغير بالغ من العمر 4 سنوات بعد التعدي عليه بالضرب بسبب بكائه المستمر.

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على حسن أ ح قاتل زوجته في النزهة بالإعدام شنقا، في القضية رقم 2612 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1071 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، لإتهامه بإنهاء حياة زوجته بسبب شكله في سلوكها في النزهة.

بسلك شاحن.. كوافيرة تعذب ابن صديقتها حتى الموت

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات تعذيب طفل سوداني الجنسية عن طريق كوافيرة في المنيرة الغربية بالجيزة.

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

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