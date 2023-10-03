نشرة الحوادث| صاحبتها حملت فيه من الحرام.. جريمة في حق الصغار بالعجوزة

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة، حيث أقدمت فتاة تعمل كوافيرة على إنهاء حياة صغير بالغ من العمر 4 سنوات بعد التعدي عليه بالضرب بسبب بكائه المستمر.

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على حسن أ ح قاتل زوجته في النزهة بالإعدام شنقا، في القضية رقم 2612 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1071 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، لإتهامه بإنهاء حياة زوجته بسبب شكله في سلوكها في النزهة.

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات تعذيب طفل سوداني الجنسية عن طريق كوافيرة في المنيرة الغربية بالجيزة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.