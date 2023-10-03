السفارة السعودية في القاهرة تعلن الخميس إجازة رسمية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر، عطلة رسمية للعاملين بالسفارة تزامناً مع عطلة الحكومة المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أنها من المقرر أن تستأنف العمل بالسفارة يوم الأحد الموافق 8 اكتوبر.

يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، أعلن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023.

جاء ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة ، كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .