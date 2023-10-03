عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا تواضروس: البحرين تقدم نموذجا فريدا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية، اليوم، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، ثمن البابا تواضروس العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين والممتدة عبر عقود تتمتع بخصوصية شديدة من التعاون المثمر والتنسيق المستمر.  

وأشاد قداسة البابا تواضروس بدور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في إرساء دعائم السلام والتسامح والمحبة والتقارب بين الأديان، مؤكدًا أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا فريدًا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والأجناس، دون تمييز أو تفرقة.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل على عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأواصر الصداقة التي تربط بين المملكة والكنيسة المصرية في ظل إعلاء روح التسامح بين المسلمين والمسيحيين، مشيدة بالدور الوطني للكنيسة المصرية كعنصر فاعل ومهم في نسيج الدولة المصرية.

1000254978
1000254978
البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الدولة المصرية السلام والتسامح الكنيسة المصرية المسلمين والمسيحيين الملك حمد بن عيسى آل خليفة جمهورية مصر العربية جامعة الدول العربية سفيرة مملكة البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

ترشيحاتنا

لحقت بوالدها بعد ساعات| الأحزان تجتاح السعودية بعد مصرع السهيمي ورضيعته.. السوشيال تتحول لدفتر عزاء

سعره هينزل.. الغرف التجارية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء الأرز|فيديو

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ