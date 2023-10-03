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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو البرلمان الأرميني: أذربيجان تقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأرمن في كاراباخ

أذربيجان
أذربيجان

قال أرتور تريان عضو البرلمان الأرميني، إن آذربيجان ترتكب عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن، وهجرت من كارباخ أكثر من 100 ألف من الأرمن، وأصبحوا لاجئين في أرمينيا.

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من يريفان مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البعثة الأممية التي وصلت للإقليم قبل يومين متأخرة للغاية، وطلبت أرمينيا مرارا إرسال بعثة لترى الموقف الراهن والأزمة الحقيقية في كاراباخ.

وأوضح أن القوات الآذرية فرضت سياجا حول الإقليم ومنعوا دخول الأغذية والأدوية المهمة، ومنعوا سيارات الهلال الأحمر لإسعاف المصابين، حتى اضطر السكان لمغادرة الإقليم، وبعد ذلك جاءت البعثة.

وذكر أن الحكومة الأرمينية وفرت ملاجئ للأرمن اللاجئين من كاراباخ، حيث هناك نحو 50 ألفا منهم 30 ألفا من الأطفال حرموا من التغذية والأدوية، وأيضا تعهدت فرنسا بدعم أرمينيا لتلبية حاجات اللاجئين الأرمن.

الإعلامية إيمان الحويزي الخارجية الفرنسية المحكمة الجنائية الدولية برنامج مطروح للنقاش شاشة القاهرة الإخبارية

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