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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب غادر الجلسة.. كواليس مفاوضات الزمالك مع فتوح للتجديد

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اللجنة الثلاثية تحدثت مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، وتحديد مطالبه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبد الواحد السيد عقد جلسة مع أحمد فتوح وأحمد يحيى وكيل اللاعب، لمعرفة المتطلبات من أجل الحصول على توقيعه".

وأضاف أمير هشام: "فتوح حضر 3 دقائق فقط من أجل التأكيد على ترحيبه في الاستمرار، وتمت الجلسة بين عبدالواحد ووكيل اللاعب وخاله، للجلسة إلى المطالب".

واستطرد: "اللاعب يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم، واللاعب طلب الحصول على 7 أضعاف راتبه في الموسم الواحد، والاقتراب من عقد أحمد سيد زيزو، من أجل التجديد، على أن يحصل في موسمه الأول 30 ثم 35 ثم 40 مليون بعقد ثلاث سنوات".

وقال أمير هشام: "اللجنة رفضت المطالب وأكدت أنه يحق لها التجديد لها مقابل 10 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد، بالإضافة إلى منحه 50% من قيمة عقده".

واختتم: "أمر التفاوض تم عرضه على قائمة حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، والقائمة حال نجاحها ترى أنه لا بد من وجود سقف محدد في الرواتب".

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