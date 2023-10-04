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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد ورق العنب المذهلة..


 

ورق العنب يعمل علي…


 

1- زيادة نشاط الكبد

2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب

3- مفيد لمرضي السكر حيث أنه أحادي السكريات

4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين

5- يحمي من نقص المناعة

6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد

7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية

8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان

9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصةسرطان الأمعاء

10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم

11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في #الجسم

12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكولسترول الضار ..


 

هناك أكثر من طريقة لعمل محشي ورق العنب، وهذه الطريقة هي الطريقة التقليدية لدى الكثير من الدول العربية. إليك التفاصيل:


 

المكونات


 

هذه هي المكونات التي عليك تحضيرها لعمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة:


 

200-500 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.


 

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.


 

2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.


 

نصف كوب من البقدونس المفروم حسب الرغبة.


 

نصف كوب من البندورة المفرومة حسب الرغبة.


 

حبة بطاطا مقطعة شرحات.


 

حبة بندورة مقطعة شرحات.


 

رأس بصل مقطع شرحات.


 

3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.


 

ملح وبهارات حسب الرغبة.


 

4-6 ملاعق من رب البندورة، أو 1-2 كوب من عصير البندورة.


 

الطريقة


 

قم باتباع الخطوات التالية لإعداد محشي ورق العنب باللحمة المفرومة اللذيذ:


 

قم بسلق ورق العنب حتى تصبح الأوراق طرية ويتغير لونها، ثم قم بتصفيتها وبعد ذلك ضعها جانباً حتى تبرد.


 

قم بغمر الأرز في ماء ساخن فترة تتراوح بين 30-120 دقيقة، بعد ذلك قم بتصفيته من الماء.


 

في طبق كبير وعميق قم بخلط الأرز مع اللحم المفروم النيء مع البقدونس والبندورة.


 

أضف الملح والبهارات إلى خلطة الأرز حسب الرغبة.


 

ابدأ بحشو أوراق العنب بحشوة الأرز، بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة هو الوجه الملامس للحشوة.


 

تأكد من لف ورق العنب بإحكام ثم ابدأ بتكديسه في طنجرة عميقة بعد وضع شرائح البطاطا والبندورة والبصل في قعر الطنجرة.


 

بعد الانتهاء، ضع على الوجه القليل من شرائح البندورة.


 

قم بغمر أوراق العنب بمرق اللحم أو مرق الدجاج المخلوط مع رب البندورة أو عصير البندورة، وضع الطنجرة على الغاز على نار عالية.


 

عندما يبدأ المرق بالغليان، قم بخفض درجة الحرارة وقم بتغطية الطنجرة (من الممكن وضع طبق مقلوب على ورق العنب المحشي قبل تغطيةالطنجرة بالغطاء لضمان بقاء أصابع المحشي متماسكة).


 

انتظر فترة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى ينضج محشي ورق العنب تماماً، مع إمكانية إضافة الماء بين الفينة والأخرى كلما شعرت بأن المرققد بدأ يجف عن ورق العنب.


 

2- طريقة عمل محشي ورق العنب الحامض (اليلنجي)


 

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بوجبة من محشي ورق العنب على الطريقة الشامية (اليلنجي)، فهذه الطريقة لك:


 

المكونات


 

هذه هي المكونات التي عليك تحضيرها لعمل محشي ورق العنب الحامض (اليلنجي):


 

200-500 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.


 

2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.


 

¾ كوب من البقدونس المفروم.


 

1-2 رأس بصل كبير مقطع ناعم.


 

1-2 كوب من البندورة المفرومة ناعم.


 

1-2 حبة بطاطا مقطعة شرحات.


 

ملعقة صغيرة من القهوة العربية (لإضفاء حموضة محببة لليلنجي).


 

1-2 حبة بندورة مقطعة شرحات.


 

3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.


 

ملح وبهارات حسب الرغبة.


 

5 ملاعق من رب البندورة، أو 2-3 كوب من عصير البندورة.


 

الطريقة


 

قم باتباع الخطوات التالية لإعداد محشي ورق العنب الحامض (اليلنجي) اللذيذ:


 

في البداية قم بتحضير ورق العنب، عبر سلقه في ماء ساخن حتى يصبح أكثر طراوة ويتغير لونه، ثم ضع الورق جانباً حتى يبرد.


 

قم بنقع الأرز في ماء ساخن لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة، ثم قم بغسل الأرز وتصفيته من الماء الزائد.


 

في طبق عميق وكبير قم بخلط الأرز مع البقدونس والبصل والبندورة المفرومة وملعقة القهوة العربية.


 

بعد ذلك أضف الملح والبهارات حسب الرغبة إلى الحشو.


 

قم بمزج المرق مع رب البندورة أو عصير البندورة في وعاء جانبي.


 

ضع القليل من زيت الزيتون في قعر طنجرة عميقة ثم ضع فوقه بضعة شرائح من البندورة والبصل والبطاطا.


 

ابدأ بحشو ورق العنب بالأرز الممزوج بالخضروات، واحرص على عدم وضع كمية كبيرة من الأرز في كل ورقة.


 

عند حشو ورق العنب تأكد من أن الوجه الملامس للحشو هو الوجه الخشن وتأكد من إغلاق الورق ولفه بإحكام.


 

ابدأ بترتيب ورق العنب الملفوف في الطنجرة فوق شرائح البصل والبندورة والبطاطا.


 

بعد الانتهاء من لف ورق العنب، قم بغمر ورق العنب بالمرق الممزوج بالبندورة.


 

قم بتغطية الطنجرة وضعها على نار عالية، وعندما يبدأ المرق بالغليان قم بخفض النار، واترك الطنجرة على الغاز لمدة تتراوح بين 1-2 ساعة.


 

تستطيع إضافة المزيد من الماء المغلي بين الفينة والأخرى إذ شعرت أن المرق قد بدأ يجف ولا زال الورق بحاجة للمزيد من الطهو.


 

نصائح إضافية


 

لكي تكون طريقة محشي ورق العنب التي اتبعتها صحية وتتضمن سعرات حرارية أقل، عليك اتباع النصائح والإرشادات التالية:


 

الجأ للأرز الأسمر أو أرز الحبة الكاملة الصحي بدلاً من الأرز الأبيض.


 

قم بنقع الأرز في الماء الساخن مع تغيير الماء بين الفينة والأخرى لتخليصه من بعض المواد التي قد تكون سامة أو ضارة.


 

استعمل لحم العجل المفروم بدلاً من لحم الخروف لدسم أقل وسعرات أقل.


 

استعمل عصير البندورة الطازج بدلاً من رب البندورة لسعرات أقل وصوديوم أقل.


 

ابتعد عن المرق الجاهز، واستعمل المرق الذي قمت بتخزينه في مجمد الثلاجة في وقت سابق

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