ماذا يحدث لجسمك عند صعود 5 أدوار يوميا ؟

صعود 5 أدوار يوميا يمكن أن يكون تحديا بدنيًا ويؤثر على الجسم بعدة طرق، وإليك بعض التأثيرات التي قد تحدث بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تحسين اللياقة البدنية: صعود الدرجات يعتبر نشاطًا بدنيًا متوسط الشدة. يمكن أن يساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية عضلات الساق والقلب والرئتين.

2. زيادة معدل ضربات القلب: عند صعود الدرجات، تحتاج عضلات الجسم إلى مزيد من الأكسجين، وهذا يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. وبالتالي، يمكن أن يعمل صعود الدرجات على تحسين القدرة القلبية والعضلية.

3. زيادة حرق السعرات الحرارية: يعد صعود الدرجات نشاطًا بدنيًا يستهلك طاقة. يمكن أن يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية والمساهمة في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

4. تقوية العظام: صعود الدرجات يشكل تحميلًا على العظام، وهذا يمكن أن يساهم في تقويتها وتحسين كثافة العظام. وبالتالي، يمكن أن يكون لصعود الدرجات تأثير إيجابي على الصحة العظمية.

5. تحسين الصحة العامة: النشاط البدني المنتظم، بما في ذلك صعود الدرجات، يمكن أن يحسن الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، يجب مراعاة الحالة الصحية العامة والقدرة البدنية الفردية عند صعود الدرجات. قد يكون من الأفضل بدء النشاط ببطء وزيادة التحمل بمرور الوقت. كما ينصح بالتشاور مع الطبيب إذا كانت هناك أي مشاكل صحية أو قلق بشأن القدرة على صعود الدرجات.