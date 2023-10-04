زي الشطرنج.. أوكرانيا تعترف بفوز روسيا في معارك الطائرات دون طيار

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن قائد عسكري أوكراني، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تنتصر في معركة الطائرات دون طيار في سماء أوكرانيا.

وقال القائد العسكري الأوكراني للصحيفة الأمريكية: "إنها مثل لعبة الشطرنج، إنهم يفوزون بها".

ووفقا له، فإنه من الصعب مواجهة الطائرات بدون طيار الروسية، لافتا إلى أن القوات الروسية تستخدم طائرات بدون طيار لضرب أهداف صغيرة أو تنشر طائرتين بدون طيار في وقت واحد، مما يشير إلى "مخزون أعمق".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن وحدة طائرات بدون طيار أوكرانية تنتج وتستخدم نحو 20 طائرة بدون طيار يوميا، لكن الكمية ليست كافية.

وقال أحد أعضاء فريق الطائرات بدون طيار الأوكرانية لواشنطن بوست: "لا يوجد ما يكفي من الطائرات بدون طيار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بلجورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.