نادي التريليون الدولار.. هذا ما يتوقعه اقتصاديون للسعودية حتى 2026

دلا تشير الميزانية الأولية للمملكة العربية السعودية لعام 2024 إلى التزامها بالإصلاحات الهيكلية فحسب، بل إلى أكثر من ذلك بكثير، وفق ما ذكرت صحيفة ذا آراب نيوز السعودية الصادرة بالإنجليزية.



تشير ميزانية المملكة أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في طريقه لتجاوز علامة 4 تريليون ريال سعودي (1.1 تريليون دولار) لمدة خمس سنوات متتالية حتى عام 2026.

وفي تحليل نشرته صحيفة إندبندنت عربية، أرجع غالب درويش، الخبير الاقتصادي والصحفي، النمو السعودي إلى الإنفاق الحكومي القوي مع التركيز على القطاعات غير النفطية كجزء من خطط التنويع الاقتصادي.

وفي إنجاز مهم، تجاوزت المملكة عتبة الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2022، لتصل إلى 4.156 تريليون ريال.

وبناءً على هذا الزخم، يتوقع المحللون أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.136 تريليون ريال سعودي في عام 2023، و4.26 تريليون ريال سعودي في عام 2024، و4.5 تريليون ريال سعودي في عام 2025، ليصل في النهاية إلى 4.8 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026.

تتوقع المملكة عجزا بسيطا يقترب من 2 في المئة للعام المالي الحالي.



واستمراراً لذلك، يشير البيان الأولي لموازنة 2024 إلى عجز متوقع بنحو 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.