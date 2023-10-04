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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا فشل في تحقيق أي نتائج مهمة، في حين عبرت المجر وبولندا علناً عن خلافاتهما مع خط السياسة الأوكراني.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي : "لقد تراكمت لدى بودابست ووارسو عدد لا بأس به من الخلافات والتظلمات من سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتبين أن هذا "العصف الذهني" من قبل الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى أي نتائج جوهرية".

وأشارت زاخاروفا أن هذا الاجتماع يعد أول تجمع على الإطلاق لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن وزراء الخارجية لن يتمكنوا من الاتفاق على الحزمة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024، والتي تصل إلى 5 مليارات يورو.

وانعقد اجتماع خارج الموقع للمجلس الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في كييف في الثاني من أكتوبر. 

ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرارات عملية في أعقاب الجلسة التي حضرها 23 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27.  

ومثل بولندا والمجر ولاتفيا والسويد نواب الوزراء وكبار الدبلوماسيين.

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