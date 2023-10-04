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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة للأزمة.. روسيا تدرس الرفع الجزئي لحظر تصدير الوقود

الوقود الروسي
الوقود الروسي

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا تناقش إمكانية الرفع الجزئي لحظر تصدير الوقود على جميع المستويات حتى الآن.

وأضاف شولجينوف ، في تصريحات صحفية على هامش منتدى الطاقة لمنظمة شنجهاي للتعاون في أستانا: "الموضوع قيد المناقشة على كافة المستويات حتى الآن، وعندما تتم الموافقة على القرارات سيتم نشرها".

وأشار وزير الطاقة الروسي ، إلى أن السلطات تقوم بمراجعة الإجراءات النظامية للسوق، لافتا إلى أن "القرارات ستعلن في القريب العاجل".

وأمس، تراجعت أسعار النفط 1٪، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وإشارات متباينة بشأن العرض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 92 سنتا بما يعادل 1.01 بالمئة إلى 89.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولارا للبرميل.

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