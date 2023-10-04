مدفيديف ساخرا: الاتحاد الأوروبي يعتقد أن أوكرانيا ستستمر حتى عام 2030

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن السياسيين في الاتحاد الأوروبي، الذين يحاولون ضم أوكرانيا إلى الاتحاد بحلول عام 2030، ما زالوا يعتقدون أن أوكرانيا ستستمر حتى ذلك الوقت.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "اعترف رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن دولة بانديرا الحالية ستستمر حتى ذلك الوقت".

وأمس، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن أوكرانيا قد تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2030.

وفي مقابلة مع مجلة “شبيجل” الألمانية، قال ميشيل: "يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا قام الجانبان بواجبهما".

وأضاف أنه “يتعين على أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والامتثال للمتطلبات القانونية".

واعترف رئيس المجلس الأوروبي، بأن هذه لن تكون عملية سهلة لكل من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة.

وقال ميتشيل: "دول غرب البلقان، على سبيل المثال، تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، ونفوذ روسيا والصين يتنامى هناك".