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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس ... بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المستعملة عن طرازات تساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، ويتوافر داخل سوق المستعمل، العديد من الإصدارات التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك يعود إلى الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، وذلك يعود إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية، وذلك أثر على توافر الطرازات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محود من الطرازات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه الطرازات تباع داخل السوق المصري بزيادات سعرية كبيرة " أوفر برايس" ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

تقاربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض ، وجاء ذلك علي اثر الارتفاعات التي شهدتها جميع إصدارات السيارات بسبب الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات عالميا، ورغم تلك الزيادات توافر بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محدود من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنين من بين هذه السيارات عن طرازات تناسب وتناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل والتنزه مع أسرهم، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم بدلا من ركوب المواصلات العامة .

سوزوكي سويفت الآن في جيلها الثالث، وسيتم الكشف عنها رسيما كـ موديل 2024، في نهاية الشهر الجاري، خلال معرض Japan Mobility Show الذي سيقام في مركز Tokyo Big Sight.
 

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