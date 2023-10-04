الذخيرة تنفد.. اعتراف صادم من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، روب باور، اليوم الأربعاء، إن الغرب ينفد من الذخيرة التي يمكن نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال باور: "الآن أصبح الجزء السفلي من البرميل مرئيا. نحن نعطي أنظمة أسلحة وذخيرة لأوكرانيا، وهو أمر عظيم، لكن مستودعاتنا ليست ممتلئة”.

وأضاف باور: “لقد بدأنا في تسليم الأسلحة من مستودعات نصف فارغة في أوروبا، والآن تنفد المخزونات".

ترسانة الديمقراطية" الأمريكية يجب أن تبدأ العمل الإضافي

وفي الوقت نفسه، حذر محللون عسكريون غربيون من أن "ترسانة الديمقراطية" الأمريكية يجب أن تبدأ العمل الإضافي، وإلا فإن الجيش الأوكراني قد يتعرض للتهديد.

وأوضحت شبكة “سي إن إن”، أن الأحداث في واشنطن مع اعتماد ميزانية مؤقتة دون مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية تثير التساؤلات بشأن إمدادات الأسلحة الإضافية وموقع أوكرانيا في ساحة المعركة.