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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم معسكرا تدريبيا لطلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر التدريبي الذي يستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والمعهد العالي للسياحة بالغردقة ، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر،  وتم تنظيم المعسكر بالاشتراك مع مؤسسة ويل سبرينج،  ويمتد على مدار ثلاثة أيام.

وألقى المحاضرات خلال المعسكر كل من صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، وشيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس، وسماح حلمي الخبيرة الخاصة بالمشروع ، وممثلو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومؤسسة ويل سبرينج،

ويستهدف المعسكر التدريب على تعزيز قيم المساواة بين الجنسين والمشاركة في مجال العمل ،  من أجل تشجيع الفتيات للانخراط في العمل بالقطاع السياحي، وكيفية تحقيق  بيئة عمل آمنة  لهن من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات ، وذلك من خلال العديد من الأنشطة العملية والتفاعلية التي تدعم وتنمي مهارات إدارة الوقت والتخطيط وفريق العمل والمهارات الشخصية للحصول على العمل، وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل.

كما تضمن المعسكر تعريف الطالبات والطلبة على أشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها وأثرها السلبي على التنمية ، علاوة على عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يهدف الي تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

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