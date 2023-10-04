أول محجبة في تاريخ المسابقة| مروة حلمي تتوج وصيفة لملكة جمال مصر ..خاص

تمسكت مروة حلمي بخيوط حلمها وتحدت صعابا كثيرة لتصل في نهاية الأمر الى مبتغاها حيث صعدت الى منصة التتويج كوصيفة ثالثة لملكة جمال مصر للعام الحالي 2023 لكن الأكثر تميزا كان انها اصبحت اول فتاة محجبة تشارك في هذه المسابقة منذ انطلاقها والتي اقيمت منذ ايام في احد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.

وحصدت مروة حلمي، البالغة من العمر 28 عاما، لقب الوصيفة الثالثة لملكة جمال مصر للعام الحالي بعد منافسة قوية مع 29 فتاة اخرى كانت هي المتسابقة الوحيدة التي ترتدي الحجاب في اطلالة جذبت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لأحداث المسابقة.

وفي حديث خاص لموقع صدى البلد تصف مروة، التي تعمل كطبيبة، بداية الحلم الذي لا طالما راودها في نومها و استيقاظها منذ طفولتها وفور اعلان امكانية مشاركة المحجبات في البطولة لم تتردد حلمي وسارعت للإلتحاق بتجارب الاداء والاختبارات لكنها لم تكن تتوقع اجتياز كل تلك المراحل حتى تصل الى ترتيب متقدم في النهاية.

وتقول مروة حلمي، الوصيفة الثالثة لملكة جمال مصر " اثناء المسابقة كنت سعيدة جدا لان الجميع كان بيعاملوني اني مميزة وفرحانيين جدا بيا ودايما كانوا بيشجعوني ويقولولي اني بالحجاب شكلي حلو ومميز"



كنت خايفة الحجاب يكون عائق

وتضيف مروة " في البداية كنت خايفة ان الطرحة تكون عائق وكمان فكرة اني اكون البنت الوحيدة المحجبة في مسابقة عمرها ما كانت للمحجبات دا امر كان بيخوفني جدا، لكن بفضل ربنا وبتشجيع اللي حوليا قدرت اوصل للنهاية"

وضمت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر لعام 2023 الدكتورة آمال رزق والفنانة حورية فرغلي والكاتبة ياسمين الخطيب والفنانة إلهام وجدي والفنانة نسرين طافش والمصور محمد الكشكشي ومصممي الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد ومحمد سراج والدكتور محمد نجم، والفنان أحمد عبدالله.



وظهرت خلال الحفل النهائي مروة ك أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر، والتي فازت بلقب الوصيفة الثالثة، بإطلالة بسيطة مرتدية فستان بيج مصنوع من التل وعلى رأسها تربون دون حجاب كامل، وهذا ما خلق جدال واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين للإطلالة.

وقالت مروة حلمي، طبيبة أمراض دم وأورام: "من قديم الزمان معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات، قائلةً: الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط".



واستكملت مروة:كان مطلوب مننا نلبس زي شخصية معروفة في هذه الحقبة الزمنية، وأنا اختارت اطلالات هند روستم، والفستان بالكامل مبطن بعدة طبقات بلون بالبشرة.

ولأول مرة كانت مروة حلمى، الوصيفة الثالثة، محجبة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض، ولكنها فى النهاية مثلت نقلة كبيرة فى تاريخ مسابقات الجمال بظهور محجبة ضمن متنافساتها. والجديد فى مسابقة ملكة جمال مصرهذا العام أنها تضمنت 4 متسابقات متزوجات وأخرى محجبة من بين 29 متسابقة.



وتصف مروة لحظة التتويج بأنها أكثر موقف أربكتها وشعرت بالخضة لكن سعادتها لم تكن توصف حيث شعرت انها حققت نجاح غير مسبوق.