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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس… المركز القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق يطلق مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ،انه أطلق قطاع شئون البيئة مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي  2023/ 2024.

 


علاج بأسعار رمزية| وإعفاء هؤلاء من المصروفات الدراسية.. عميد طب أسنان القاهرة يزف بشرى لطلاب الكلية | حوار

كان لكلية الأسنان جامعة القاهرة ، دور مجتمعى فعال خلال الفترة الماضية، بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار.

 

عميد زراعة عين شمس: القيادة السياسية واجهت هذه التحديات لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الزراعة في مصر واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة، ولكن تم التغلب على بعضها من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات حكومية فعّالة.


المركز القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

أطلق المركز القومي للبحوث، قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية لقرية العامرية بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

أصدر مركز تطوير المناهج والموا التعليمية قراراً عاجلاً بشأن مناهج التربية الدينية الاسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية من الصف الاول الى الصف الخامس طبعة عام 2023 / 2024

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