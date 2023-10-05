دراسة نقدية لـ المركز القومي للمسرح تتناول عرض "سيدتي أنا"

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا" في السادسة مساء السبت المقبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

يتحدث فيها: الناقد المسرحي الدكتور/ سيد الإمام، الناقدة المسرحية الدكتورة/ وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية/ رشا زيدان.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور/ أيمن الشيوي.

دراماتورجيا وإخراج/ محسن رزق، بطولة: داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.