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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لأول مرة في التاريخ.. ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

عزل مكارثي من الكونجرس
عزل مكارثي من الكونجرس

صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، وتمت الإطاحة بمكارثي، العضو في الحزب الجمهوري، بعد مذكرة طرحها الجناح المتشدد في حزبه تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا".

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عزل مكارثي من الكونجرس

عزل مكارثي من الكونجرس

وجاء عزل عضو الكونجرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210، وصوّت المتشددون في الحزب الجمهوري ضد مكارثي بعدما تعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، يضمن تمديد التمويل الفيدرالي حتى 17 من نوفمبر، من أجل تجنب أي إغلاق حكومي. ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي.

وأمام الكونجرس الأمريكي ما يزيد قليلا عن 40 يوما، للموافقة على صفقة تقضي بتجنب إغلاق حكومي محتمل جديد، واستخدم النائب الجمهوري، مات جايتس من فلوريدا - وهو حليف لترامب - أداة إجرائية نادرا ما تُستخدم تعرف باسم "اقتراح إخلاء" من أجل الإطاحة بمكارثي.

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واتهم جايتس رئيس مجلس النواب بعقد اتفاق سري مع البيت الأبيض لمواصلة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسط مفاوضات لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الأسبوع، وهو ما ينفيه مكارثي.

وفي اجتماع خاص للمشرعين الجمهوريين، عُقد مساء الثلاثاء بعد الإطاحة برئيس مجلس النواب، أخبر مكارثي زملاءه أنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، حتى وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له بذلك.

وفي وقت لاحق، اتهم مكارثي خصمه السياسي غايتس بالسعي لجذب الانتباه، وقال مكارثي في مؤتمر صحفي: "أنت غايتس تعلم أن الأمر شخصي ولا علاقة له بالإنفاق والتمويل".. وقال إن رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها غايتس من أجل جمع التبرعات، وسط الاقتتال الداخلي في الحزب الجمهوري، "لا تتناسب مع عضو في الكونجرس". وأضاف مكارثي أن المتشددين الذين أطاحوا به "ليسوا محافظين".

وأنتُخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب في يناير، بعد 15 جولة تصويت شاقة داخل المجلس، حيث رفض غايتس وغيره من اليمينيين دعمه. وفي تصويت يوم أمس، حصل مكارثي على دعم 210 من المشرعين الجمهوريين، إلا أن ثمانية نواب جمهوريين انضموا إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين في التصويت ضده.

وفاجأت الجمهورية المعتدلة نانسي ميس الكثيرين، عندما صوتت ضد مكارثي. وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية: "أبحث عن رئيس يقول الحقيقة للشعب الأمريكي، ويكون صادقا وجديرا بالثقة مع الكونجرس، ومع كلا الحزبين".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في رسالة إلى زملائه إنه لن يقدم الأصوات اللازمة لإنقاذ مكارثي. وقالت عضوة الكونجرس، براميلا جايابال، وهي ديمقراطية يسارية من ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة، للصحفيين قبل التصويت: "دعوهم يتخبطون في القذارة، فهم ليسوا أكفاء لتحمل المسؤولية".

وبينما كان الأعضاء ينتظرون نتيجة التصويت، ساد الصمت في معظم أرجاء القاعة المزدحمة – والتي يسيطر عليها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة 221 صوتا مقابل 212 صوتا.

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عزل مكارثي من الكونجرس

أسباب عزل مكارثي

وأعلن ستيف ووماك، الجمهوري من أركنساس، بمطرقته وسط شهقات مسموعة: "تم إعلان منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحزب الجمهوري يجب أن "يُقاتل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين" بدلا من أن يُقاتل أعضاؤه بعضهم البعض.

وأصبح باتريك ماكهنري، النائب الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية والحليف الكبير لكيفن مكارثي، الآن رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، حيث أجاز عطلة لمجلس النواب مدتها أسبوع.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتمتع ماكهنري بكافة صلاحيات المنصب، أم ستوكل إليه فقط الصلاحيات الإدارية، والقدرة على الإشراف على انتخابات جديدة. ولا تحدد القواعد المدة التي يمكن للشخص أن يشغلها كرئيس مؤقت، إلا أنه من المقرر إجراء التصويت على رئيس جديد في 11 أكتوبر.

هذا وورد اسم كل من الجمهوري عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز، والجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمر كمنافسين محتملين لخلافة مكارثي، لكن لم يعرب أي منهما عن اهتمامه بهذا المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في بيان، إن الرئيس جو بايدن يأمل أن ينتخب المجلس رئيسا جديدا بأسرع وقت، مشيرة إلى أن "التحديات التي تواجه أمتنا لن تنتظر".

وتم استخدام ما يُعرف بـ " اقتراح إخلاء"، الذي يعزل الرئيس من منصبه، مرتين فقط في القرن الماضي، مرة في عام 2010 وأخرى عام 2015، إلا أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.

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ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن هذا الأمر كان متوقعًا ولم يكن مفاجأة في طبيعة الحال لأنه تمرير اسم مكارثي كرئيس لمجلس النواب مر بجولات عديدة ولكن المشكلة كانت في إحداث نوع من التوازن في ممارسته لمهامه وعمله إذ كانت هناك جملة أو حزمة من الإجراءات في موضوع الدين الامريكي وبالتالي لم يكن يحظى بدعم من الحزب.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه كان هناك تحرك موجه بشأن موضوع الدين العام وبشأن دعم مكارثي للرئيس الأمريكي السابق ترامب وتأييده له بصورة علانية مخالفة، وهذا منصب رفيع وليس منصبًا شكليًا وبالتالي كان محل استهداف من قبل الطرفين.

يرى فهمي أن موضوع الدين العام هو السبب الرئيسي وليس أي ملف آخر لأن الملفات الأخرى التي تعلقت بأداؤه كان يمكن تمريرها بصورة أو بأخرى وموضوع عام وتأجيل النظر فيه كان زحزحة للأزمة وليس حل لها لمدة الخمسة وأربعين يوم لمنتصف نوفمبر المقبل، وحتى الآن الاتهامات مرسلة ومكارثي فضل الابتعاد ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الاسم كي لا ندخل في جولات تصويتية.

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