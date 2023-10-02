جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر.. 9 سنوات تاريخية

وضعت الدولة آليات مدروسة وخططا ممنهجة لإدارة المخزون الاستراتيجي لـ السلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

مخزون استراتيجي يكفي لـ 6 شهور

مخزون إستراتيجي يكفي لـ 6 شهور

وساهمت خطة الدولة في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.

ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، خاصة في تلك الظروف العصيبة التي أظهرت أهمية الأمن الغذائي لكل دولة، حيث أنها أصبحت أولوية جميع الدول.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير، أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومي، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرةً وصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى 2023 إلى 83 صومعة، حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع ما ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن.

كما تم التوسع في زراعة القمح وبلغت المساحات المزروعة قمحا عام 2022 نحو 3.65 مليون فدان بزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، كما زاد حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل إلى 191.7 %.

مخزون استراتيجي يكفي لـ 6 شهور

9 سنوات تاريخية

وتعد السلع الإستراتيجية في مصر أحد أهم مكونات بطاقات التموين المدعومة من الحكومة، ويبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الدعم في مصر 23 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، كما يستفيد 72 مليون مصري من منظومة دعم الخبز بتكلفة 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).

ومن جانبه، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك مخزونا استراتيجيا لجميع السلع الغذائية يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف خليل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مخزونا استراتيجيا آمنا من القمح والدقيق، كما أنه متوفر في التموين، وهناك مخزون استراتيجي من الزيت المعبأ تكفي لأكثر من 6 أشهر، وكذلك يوجد مخزون من الزيت الخام، رغم أن الاستهلاك الشهري للمواطنين منه 60 ألف طن.

وأشار خليل، إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا من السكر، كما أن هناك أيضا اكتفاء ذاتيا من الأرز، واللحوم، وهناك أيضا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وجميع السلع أصبحت متوفرة.

وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة فى ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة.

كذلك إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت بالأسواق، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.

ووفقا لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس باستثمارات 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، كما تم أيضا وضع حجر الأساس لمخزون استراتيجي بمحافظة الأقصر وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى محافظات الجمهورية.