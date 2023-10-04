العراق .. وزير الدفاع يصل أنقرة

وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، الى العاصمة التركيَّة أنقرة في زيارة رسميَّة.

وبحسب بيان صادر عن السفارة العراقية في انقرة في بيان :" ان العباسي، وصل مساء اليوم الأربعاء على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى العاصمة التركيَّة أنقرة في زيارة رسميَّة تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره التركيّ يشار غولار".

وأضافت، أنه "سيتم استقبال ثابت محمد العباسي بمراسم عسكريَّة يوم غد الخميس، في مبنى وزارة الدفاع التركيَّة بأنقرة، ليعقد لاحقاً اجتماعاً مع نظيره التركيّ يشار غولار، لبحث قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعيَّة".