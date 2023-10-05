أخبار التوك شو| كواليس مثيرة من حرب أكتوبر وظهور خاص لأنغام.. وموقف أشرف مروان الحقيقي

شهدت برامج التوك شو اليوم، عدد من القضايا المتعددة، والتي على رأسها ملف حرب أكتوبر، والاحتفالات بمرور 50 عاما على هذا الحدث العظيم، مع رصد عدد من الكواليس المثيرة التي حدثت في هذه الحرب، وإليكم أبرز ما جاء:

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن كل القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل كانت متأكدة أن الاستخبارات العسكرية لديهم ستصل إلى معلومة بشأن قرار مصر حول خوض الحرب، لافتا إلى أنهم كان لديهم ثقة قوية في أشرف مروان.

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أشرف مروان إذا كان يعمل منفردًا ضد إسرائيل لم يكن يمتلك القدرة أن يعمل لمدة عامين مع إسرائيل دون أن يكتشف الجيش الإسرائيلي ما يفعله هذا الرجل.

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع روشتة بناء الأمم في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تتكون من بعض العناصر هي التخطيط والتنسيق المنظم الذي يستفيد من كل الطاقات والقدرات والتنفيذ المنضبط والروح الوطنية القتالية والإيمان بالله.

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: "الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عظيمة وهي أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وهذه الجملة يستحقها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال عبد الجواد سويلم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لازم كلنا نهنيء بعضنا بانتصارات نصر أكتوبر ".

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف حمدي بخيت:" نوعية رجال القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر كانت فريدة "، مضيفا: "الجيش المصري بنى نفسه وأعاد التسليح والتدريب على مختلف الأسلحة ".

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نصر حرب أكتوبر هو الحدث الأعظم الوحيد في مصر الحديثة، موضحا أن حرب أكتوبر والاستعداد والتدريب والتنظيم هو العمل المشرق النبيل الهائل الوحيد، وحرب أكتوبر هو مثل واحدة وقمة عظمة المصريين والشعب المصري بشكل يتجلى إلى حد يبصر الأعمى.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن حرب أكتوبر مظلومة، حيث إن الاهتمام بها ومكانتها ظلمت خلال الـ50 سنه الماضية، قائلا: نصر أكتوبر هضم حقه وظلم.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المبادئ والقيم والصفات تجسدت في الإنسان المصري، وفي قواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، وجيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة، وأثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وقادرون دائما بإذن الله على صون الوطن ورفعته.

وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: «تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم، لإخلاصها الدائم واحترافيتها الدائمة واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن».

قدمت المطربة أنغام، أغنية "التاريخ بيقول"،بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عاما على نصرأكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وجه الفنان طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.

وأكد طه دسوقي خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن كتابة التاريخ بالفترة الحالية أصبحت متاحة لأي شخص وسط التطور الكبير في التكنولوجيا.

استذكرت الفنانة إسعاد يونس، يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، قائلة “تمت دعوة الفنانين للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا”.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": «كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي، وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي، فكلمت والدتي وقلت لها بابا رجع خلاص، وروحه مرتاحة، ومش هيبقى حزين تاني لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها».

قدم المطرب محمود العسيلي، أغنية “سموني مصري”، وذلك بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.