أخبار التوك شو| كواليس مثيرة من حرب أكتوبر وظهور خاص لأنغام.. وموقف أشرف مروان الحقيقي

شهدت برامج التوك شو اليوم، عدد من القضايا المتعددة، والتي على رأسها ملف حرب أكتوبر، والاحتفالات بمرور 50 عاما على هذا الحدث العظيم، مع رصد عدد من الكواليس المثيرة التي حدثت في هذه الحرب، وإليكم أبرز ما جاء:
اللواء محمود طلحة: إسرائيل اعترفت أن التعامل مع أشرف مروان كان مخاطرة
كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن كل القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل كانت متأكدة أن الاستخبارات العسكرية لديهم ستصل إلى معلومة بشأن قرار مصر حول خوض الحرب، لافتا إلى أنهم كان لديهم ثقة قوية في أشرف مروان.
وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أشرف مروان إذا كان يعمل منفردًا ضد إسرائيل لم يكن يمتلك القدرة أن يعمل لمدة عامين مع إسرائيل دون أن يكتشف الجيش الإسرائيلي ما يفعله هذا الرجل.
الطاهري: الرئيس السيسي كرّم جميع القادة ولم يضع اسمه على شارع أو مدرسة
قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع روشتة بناء الأمم في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تتكون من بعض العناصر هي التخطيط والتنسيق المنظم الذي يستفيد من كل الطاقات والقدرات والتنفيذ المنضبط والروح الوطنية القتالية والإيمان بالله.
وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: "الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عظيمة وهي أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وهذه الجملة يستحقها الرئيس عبدالفتاح السيسي".
الشهيد الحي: كنا على الجبهة في حرب أكتوبر لتحقيق النصر أو الشهادة
علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.
وقال عبد الجواد سويلم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لازم كلنا نهنيء بعضنا بانتصارات نصر أكتوبر ".
حمدي بخيت : 3 جنود رماة بحرب أكتوبر دمروا ثلثي لواء مدرع إسرائيلي
علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.
وأضاف حمدي بخيت:" نوعية رجال القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر كانت فريدة "، مضيفا: "الجيش المصري بنى نفسه وأعاد التسليح والتدريب على مختلف الأسلحة ".
إبراهيم عيسى: نصر أكتوبر الحدث الأعظم في مصر الحديثة ويجب دراسة تفاصيله
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نصر حرب أكتوبر هو الحدث الأعظم الوحيد في مصر الحديثة، موضحا أن حرب أكتوبر والاستعداد والتدريب والتنظيم هو العمل المشرق النبيل الهائل الوحيد، وحرب أكتوبر هو مثل واحدة وقمة عظمة المصريين والشعب المصري بشكل يتجلى إلى حد يبصر الأعمى.
وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن حرب أكتوبر مظلومة، حيث إن الاهتمام بها ومكانتها ظلمت خلال الـ50 سنه الماضية، قائلا: نصر أكتوبر هضم حقه وظلم.
الرئيس السيسي: جيل أكتوبر أثبت وجود رجال مصر في كل عصر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المبادئ والقيم والصفات تجسدت في الإنسان المصري، وفي قواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، وجيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة، وأثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وقادرون دائما بإذن الله على صون الوطن ورفعته.
وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: «تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم، لإخلاصها الدائم واحترافيتها الدائمة واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن».
أمام الرئيس السيسي .. أنغام تقدم عرضًا غنائيًا باحتفالات أكتوبر
قدمت المطربة أنغام، أغنية "التاريخ بيقول"،بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عاما على نصرأكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.
طه دسوقي : واجب علينا تذكّر الأبطال والجنود البواسل في حرب أكتوبر
وجه الفنان طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.
وأكد طه دسوقي خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن كتابة التاريخ بالفترة الحالية أصبحت متاحة لأي شخص وسط التطور الكبير في التكنولوجيا.
إسعاد يونس: الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر في أزهى صورها
استذكرت الفنانة إسعاد يونس، يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، قائلة “تمت دعوة الفنانين للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا”.
وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": «كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي، وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي، فكلمت والدتي وقلت لها بابا رجع خلاص، وروحه مرتاحة، ومش هيبقى حزين تاني لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها».
أمام الرئيس السيسي.. محمود العسيلي يقدم أغنية سموني مصري باحتفالات أكتوبر
قدم المطرب محمود العسيلي، أغنية “سموني مصري”، وذلك بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.