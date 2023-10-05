فرج عامر: موديست يلعب في ظروف نفسية صعبة والملايين تنتظره

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي أداء نجم الأهلي الجديد أنتوني موديست من مباراة الاهلي أمام إنبي أمس، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: موديست مهاجم الاهلي يلعب في ظروف نفسية صعبة ، يلعب ويعلم ان هناك عشرات الملايين من الجماهير تنتظرة تحقيق اهداف من كل كرة تصلة ، موديست محتاج وقت ولياقة اكتر ومزيد من التفاهم والتجانس مع لاعبي الاهلي

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.