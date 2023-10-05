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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

واجب وطني|محمد عجاج: على المواطنين المشاركة في الانتخابات واختيار رئيسهم بكل حيادية

محمد عجاج، عضو الهيئة
محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل

قال محمد عجاج، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، نثق بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتعامل بكل حيادية في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، مطالبًا إياها بالأخذ في الاعتبار فيما يرد إليها من شكاوى المرشحين.

وأكد “عجاج”، في بيان له، أن الناخبين عليهم المسئولية الكبرى لإنجاح تلك الانتخابات، من خلال المشاركة والنزول والحشد في الشوارع للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأصلح على تولي المسئولية، وعدم الانصات لدعوات المغرضين الذين يحاولون إفشال مسار الانتخابات وحشد الأكاذيب من أجل تشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم، الأمر الذي يجب أن يدركه كل مصري بأنه لا بد أن يشارك بواجبه الوطني .

وطالب الناخبين بضرورة أن يحسنوا اختيار من يمثلهم في الانتخابات خلال المرحلة المقبلة نظرا لما تمر به بالبلاد من تحديات، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة في مسار الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لدي الجميع بأهمية المشاركة والنزول بقوة من أجل اختيار رئيس مصر القادم.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن الأحزاب السياسية عليها المسؤولية الكبرى في مسار تلك الانتخابات، بامتلاكها سلاح التوعية وضرورة عقد العديد من الندوات وتدشين حملات طرق أبواب للتوعية بضرورة المشاركة وتوفير كافة سبل الدعم لجميع الفئات بالمجتمع لتسهيل نزولهم والمشاركة في الانتخابات.

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