ميرهان حسين تطرح برومو “تؤتؤ” من ألبوم “شط قلبي” وتواصل عودتها إلى الغناء بعد سنوات من الغياب

طرحت الفنانة ميرهان حسين البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة “تؤتؤ” عبر منصاتها الرسمية، وذلك ضمن ألبومها الغنائي الأول “شط قلبي”، الذي يمثل انطلاقتها الرسمية في تقديم مشروع غنائي متكامل بعد سنوات من التركيز على التمثيل.



وتخوض ميرهان من خلال هذا الألبوم تجربة الغناء من جديد، بعد مطالبة عدد كبير من جمهورها بعودتها إلى الساحة الغنائية، خاصة وأنها بدأت مشوارها الفني في الأساس كمطربة من خلال مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي”، حيث لفتت الأنظار آنذاك وحققت انتشارًا واسعًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا كمغنية في بداية مسيرتها.



أغنية “تؤتؤ” من كلمات كوثر الجنة، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع شريف قاسم، بينما تولى المكس والماستر ماهر صلاح، وأخرج الكليب هاني رزق. ومن المقرر طرح النسخة الكاملة من الأغنية خلال الفترة المقبلة، بعد التفاعل الذي حققه البرومو فور صدوره.



ويأتي طرح “تؤتؤ” بعد إطلاق أولى أغنيات الألبوم “شهر ديسمبر”، ضمن خطة إصدار تدريجية لأغاني ألبوم “شط قلبي”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية والاستعراضية، في تجربة فنية تهدف إلى الحفاظ على تفاعل الجمهور بشكل مستمر.

كما تواصل ميرهان حسين نشاطها الفني على أكثر من مستوى، حيث تنتظر عرض عدد من أعمالها السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم “الحارس” الذي يشارك في بطولته هاني سلامة وعدد من النجوم، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي.



كما تترقب عرض مسلسلها الجديد “الذنب”، وهو عمل اجتماعي قصير، تجسد خلاله شخصية محامية، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم درة وماجد المصري، ومن إخراج رضا عبد الرازق وتأليف شاهيناز الفقي.



https://www.instagram.com/reel/DaGUX7aMHa5/?igsh=cWJkNnJua2o5cXBz