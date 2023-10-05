حلقة خاصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في سبوت لايت مع شيرين سليمان..غدا

تستعرض الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد ، أهم الاعمال الفنية التي خلدت ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويحل مصمم الديكور والاكسسوار عباس صابر ضيفا في الحلقة، حيث يتحدث عن ذكرياته مع فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم محمود ياسين وحسين فهمي ونجوى ابراهيم.

ويكشف عباس صابر كواليس المعارك والاكسسوارات والمؤثرات الصوتية والبصرية التي تم استحدامها في الفيلم، كما يتحدث عن ذكرياته مع ابطال العمل والظروف التي تم تصوير الفيلم بها.

كما تستضيف ايضا خلال الحلقة النجم القدير صبري عبد المنعم الذي يكشف كواليس خاصة عن مشاركته في مسلسل رأفت الهجان وكواليسه مع النجم الكبير محمود عبد العزيز والمخرج يحيى العلمي وتفاصيل خاصة عن شخصية زوج شقيقة رأفت الهجان التى قدمها خلال احداث المسلسل.

وتستعرض شيرين سليمان في الحلقة كواليس خاصة عن الملحن بليغ حمدي والنجمة الكبيرة وردة وتفاصيل تسجيل اغنية على الربابة وبسم الله في ستوديو 46 بالاذاعة المصرية.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.