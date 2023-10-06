جامعة القاهرة: 4 خطوات لتسديد رسوم الكتب الإلكترونية أونلاين

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلانا مهما لجميع الطلاب بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الالكترونية.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب سرعة سداد مصروفات الكتب الالكترونية على رابط الموقع الاتي :-

HTTPS://ESERVICES.CU.EDU.EG

وطالبت الكلية الطلاب باتباع تلك التعليمات

1 - يتم ادخال كود الطالب الجامعي او الرقم القومي او رقم جواز السفر ثم الضغط على بحث.

2 - يتم اظهار بيانات الطالب ثم يقوم بادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- يتم الضغط على ارسال الكود لكي يتم ظهور كود الدفع الخاص بالخدمة على الشاشة ويتم ارسال هذا الكود للطالب على رقم الهاتف الذى تم إدخاله

4 - برجاء التأكد ان جميع البيانات الشخصية والدراسية الموضحة صحيحة لاستخراج كود السداد بطريقة صحيحة وفي حالة الدفع الخطأ لن يتم استرداد قيمة الخدمة المدفوعة.

ويمكنكم مشاهدة فيديو للتعليمات https://youtu.be/8irbhe0mnh4

جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.