رمضان عبد المعز: حرب أكتوبر علمتنا الاصطفاف حول هدف واحد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث على الاصطفاف، وبالتالي خلال تجهيزات حرب أكتوبر كان الاصطفاف شعار المجتمع كله والثأر واستعادة الكرامة وهذه من الأسباب الجوهرية لتحقيق النصر.

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي أن حرب أكتوبر علمتنا الاصطفاف حول هدف واحد هو عودة الأرض والعرض والعيش في أمن وأمان والحفاظ على البلد، مطالبا الشباب بالاطلاع على كتب التاريخ وقراءة تاريخ حرب أكتوبر والتعلم من دروسه.



وأوضح رمضان عبد المعز أن المصريين خلال أحداث وتجهيزات حرب أكتوبر التفت حول القيادة السياسية وتصرف جميع المصريين وكأنهم على الجبهة مع القوات المسلحة، ذاكرا التحرك في جميع الاتجاهات لإشعال حماس المصريين ومنها تحركات الأزهر والإمام الأكبر وعلماءه وكبار العلماء على الجبهة.



