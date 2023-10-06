واشنطن بوست : بايدن يعتزم لقاء الرئيس الصيني قريبًا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس جو بادين يشرع في التخطيط للقاء مباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ولاية كاليفورنيا.

برغم ذلك، تشوب التوترات العلاقات الصينية الأمريكية، والتي تزايدت حدتها عقب إسقاط إدارة بايدن ما وصفته بمنطاد تجسس صيني في وقت سابق من هذا العام واختراق الحكومة الصينية رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة جينا ريموندو.

والشهر الماضي، قال بايدن خلال زيارته هانوي، إن الصين تغير "قواعد اللعبة"، لكنه لم يذكر قواعد معينة. وشدد على أنه لا يرغب في اتباع سياسة "احتواء" بكين، مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية.

وقال إن جهود الولايات المتحدة لا تهدف إلى عزل الصين بل إلى تحقيق الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.

وتابع: "لن أبيع للصين مواد وأجهزة من شأنها تعزيز قدرتها على صنع الأسلحة".

وتقول بكين إن الولايات المتحدة تمارس سياسة احتواء بحقها، منددة بهذه السياسة ومبدية الاستعداد للحوار مع واشنطن.