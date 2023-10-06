البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع مباشر بين بايدن وشي .. زيلينسكي لأوروبا: روسيا ستهاجم الآخرين إذا خسرت أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن رسميًا انطلاق ماراثون الانتخابات

سوريا.. 110 قتلى حصيلة الهجوم على كلية عسكرية في حمص

بايدن يقرر بناء جدار على حدود المكسيك.. وترامب يطالبه بالاعتذار

تركيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي يبحث خطة سلام في أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 انطلق رسميًا، أمس، بفتح أول أيام باب الترشح في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والذي يستمر لمدة 10 أيام حتى 14 أكتوبر الجاري يوميا وفي العطلات الرسمية، مشيرةً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبدالعزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن 110 أشخاص قتلوا في هجوم بطائرات دون طيار استهدف الكلية العسكرية وسط سوريا أثناء حفل تخريج ضباط، فيما نفّذت تركيا ضربات ضدّ مواقع ومرافق في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وفقًا للقوات الكردية.

وأدّى الهجوم بمسيَّرات على الكلية العسكرية في حمص، والذي اتّهم الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراءه، إلى "سقوط 112 قتيلاً بينهم 21 مدنيًا من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجراح بعضها خطير"، بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

دوليًا، قالت "الوطن" إن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو الشهر المقبل.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه تحذيرًا إلى زعماء أوروبيين من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون 5 أعوام، إذا ترددت القارة الأوروبية في دعم كييف. وقال زيلينسكي خلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، إنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية رغم "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.

وأشارت "الأنباء" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت أنها ستضيف أجزاءً إلى الجدار الحدودي مع المكسيك لمنع عمليات العبور القياسية للمهاجرين، فيما اعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب القرار بمثابة "النصر" له، مطالبًا بايدن بالاعتذار بعدما عارض هذا المشروع، الذي شكل أحد أهداف ترمب الرئيسية خلال ولايته.

وقالت "الجريدة" إن تركيا تستعد لاستضافة الاجتماع الدولي الثالث لمستشاري الأمن القومي، في وقت لاحق من الشهر الجاري، بهدف العمل على حشد الدعم لقمة سلام تسعى أوكرانيا لعقدها في وقت لاحق من العام الجاري.