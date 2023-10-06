تحذير عاجل| هؤلاء الأشخاص يصابون بارتفاع ضغط الدم

يعد النوم جزءًا مهمًا من الروتين اليومي، وإذا فاتتك النوم الجيد، فقد تصاب بمجموعة من المشكلات الصحية، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات الطاقة، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز، وبطء التفكير، وحتى مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقا لبحث جديد نشر في مجلة ارتفاع ضغط الدم، فإن النساء اللواتي يعانين من النوم قد يكونن أيضا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-العلاقة بين النوم وضغط الدم​

في هذه الدراسة، نظر الباحثون إلى أكثر من 66000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عامًا لأكثر من 16 عامًا، ولم يكن أي من المشاركين يعاني من ارتفاع ضغط الدم عندما بدأت الدراسة. سجل الباحثون مقدار نوم المشاركين، بالإضافة إلى أي صعوبات في النوم قد يواجهونها، مثل صعوبة النوم، أو الاستيقاظ في منتصف الليل، وما إلى ذلك، وأخذت البيانات في الاعتبار عمر المشاركين، وعرقهم، ومؤشر كتلة الجسم، ووزنهم، النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم، وغيرها من العوامل الضرورية.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات أكبر في النوم كان لديهن أيضًا نشاط بدني أقل، ونظام غذائي رديء، ومؤشر كتلة الجسم أعلى، وكانن أيضًا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وسجل الباحثون ما يقل قليلا عن 26000 حالة من ارتفاع ضغط الدم طوال فترة الدراسة. ووجدوا أن النساء اللاتي يحصلن على أقل من 7 إلى 8 ساعات من النوم في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، وإلى جانب انخفاض عدد ساعات النوم، ارتبطت صعوبات النوم أيضًا بزيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يشرح المؤلف المشارك في الدراسة شهاب حقيقي، دكتوراه، في بيان صحفي، "تشير هذه النتائج إلى أن الأفراد الذين يعانون من أعراض الأرق قد يكونون معرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يستفيدوا من الفحص الوقائي"، مضيفًا: "كلما أسرعنا في ذلك، "يمكننا تحديد الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وعلاجهم، كلما تمكنا من التخفيف من المشكلات الصحية المستقبلية بشكل أفضل".

ومن المهم أن نلاحظ أن الدراسة تثبت وجود علاقة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم، وليس العلاقة السببية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الارتباط.

- نصائح لتحسين نوعية النوم​

لتحسين نوعية نومك، من المهم وضع جدول ثابت للنوم/الاستيقاظ، يتضمن ذلك الذهاب إلى الفراش ليلاً والاستيقاظ في الصباح في نفس الوقت كل يوم، يومًا بعد يوم، تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام طريقة جيدة لتهيئة الجسم والعقل للنوم العميق ومنع ارتفاع ضغط الدم، إذا استمرت صعوبات النوم أو كنت تشك في إصابتك بالأرق، فلا تتردد في استشارة طبيبك للحصول على المساعدة.



المصدر: timesofindia