التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السيد البدوي اليوم

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السيد أحمد البدوي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يحتفل مريدي وأتباع الطرق الصوفية هذه الأيام بمولد السيد البدوي.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 6 أكتوبر 2023، لتكون تحت عنوان: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويلقي خطبة الجمعة اليوم، الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، بينما يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد أحمد بسيوني، في شعائر الصلاة التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

كما تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (المنيا – الوادي الجديد)، اليوم الجمعة القادمة : (21 ربيع أول 1445هـ)، الموافق(6 / 10 /2023م).

وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم ".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.