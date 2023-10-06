حاكم سيفاستوبول يعلن إحباط مسيريتن أوكرانيتين على القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الجمعة، لمحاولات أوكرانية لاستهداف المدينة بزوارق بحرية مسيرة.

وقال رازفوجاييف، في قناته على تليجرام، إنه "تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة".

وكتب رازفوجاييف على تليجرام أن هناك أصداء عالية في المنطقة الشمالية من المدينة صادرة عن عمل طواقم أسطول البحر الأسود المختصة في مقاومة عمليات التخريب فوق وتحت سطح الماء.

وأضاف: "وبحسب المعلومات الأولية، يجري التصدي لهجوم بواسطة زورقين بحريين غير مأهولين".

وتستهدف أوكرانيا شبه جزيرة القرم منذ بدأت الحرب الروسية ضدها، لكن مؤخراً تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها في وقت تتعهد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.