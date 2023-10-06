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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

منافذ المجمعات الاستهلاكية
منافذ المجمعات الاستهلاكية

نجحت الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية، في التوسع تطوير المجمعات الاستهلاكية، والتوسع في إنشاء المنافذ التموينية الجديدة، وكذلك إطلاق المنافذ المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

فتح المجمعات الاستهلاكية لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة 25% - الرئيسية
منافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار مخفضة 25 % طوال اليوم

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالقاهرة والجيزة ومحافظات الوجه القبلى، فى فتح أبوابها اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

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وأطلقت وزارة التموين خلال الـ 9 سنوات الماضية، العديد من المشروعات، التي ساهمت في توفير كثير من فرص العمل للشباب .

قامت وزارة التموين بتطوير ورفع كفاءة 574 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية ،خلال آخر ثلاث سنوات تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تم افتتاح 8015 منفذ تابع لمشروع جمعيتي ،وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة.

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منافذ المجمعات الاستهلاكية

التوسع في المنافذ السلعية

بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

كما اطلقت وزارة التموين مشروع المنافذ المتنقلة، في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.

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وأيضا توفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث اتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل جاهدة على ضبط الأسعار في الأسواق والسيطرة عليها.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من القطاع الخاص، يجعل المستهلك يتجه للشراء منها و ترك السلع مرتفعة السعر، مما يضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية إقامة السرادقات التابعة لوزارة التموين مثل معرض "اهلا رمضان" طوال العام بدلا من اقامتها في أيام رمضان و الأعياد فقط.

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