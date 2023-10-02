الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

شهدت محافظة الإسكندرية خلال الـ 10 سنوات الماضية نقلة تنموية ونوعية وحضارية كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الطرق، حيث تم تنفيذ حزمة من المشروعات التي أدت إلى حلول جذرية في الأزمة المرورية، بالإضافة إلى الإسهامات الاقتصادية والتنموية والعمرانية لتلك الطرق والمحاور الجديدة.

إنجازات 10 سنوات في الإسكندرية

إنجازات 10 سنوات في الإسكندرية

وفي السطور التالية، يستعرض لكم موقع "صدى البلد" أهم المشروعات فى مجال الطرق والمحاور الرئيسية بالإسكندرية، خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1- محور المحمودية:

يعد محور المحمودية بالإسكندرية، أكبر مشروع قومى شهدته المحافظة منذ سنوات عديد ، حيث ساهم فى القضاء على زحام الطريق الرئيسية بالإسكندرية بعد أن كان الاعتماد الرئيسي على محور الكورنيش وطريق جمال عبد الناصر، وهو المشروع الذى بلغت تكلفته 5.5 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هذا المحور المهم الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الإسكندرية وحل الآزمة المرورية بها

وأدى تنفيذ المشروع القومى، إلى تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدء من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، مع إنشاء 14 نقطة تنموية بطول المحور.

ويتخلل المشروع 25 محورا عرضيا لربط "الشريان" بالأحياء الداخلية، ليعطى قبلة الحياة للمدينة للخروج من أزمتها المرورية، فضلاً عن وضع الإسكندرية على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يأتى عرض المحور ما بين 80 و120 متراً، ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام، حيث تم تخصيص سيارات الأتوبيس الكهربائى للعمل على المحور لخدمة نحو 16 محطة بطول المحور.

وتضمن المشروع تنفيذ 5 كبارى جديدة بالقطاع المغطى أحدهم بمنطقة أبو سليمان وآخرين بمنطقتى أنطونيادس والمطار لربط المحور على طريق القبارى السريع وكذلك كوبرى بشاير الخير (أ) وبشاير الخير (ب) لربط محور المحمودية على محور الدائرى الساحلى، حيث يشمل المحور نحو 3 كبارى على قطاع المحمودية مباشرة، وهو كوبرى أنطونيادس بطول 560 متر، وكوبرى أبو سليمان بطول 900 متر، وكوبرى بشاير الخير (أ) بطول 750 متر ، بالإضافة إلى مجموعة كبارى بشاير (ب) والتى تربط محور المحمودية بطريق الدولى الساحلى بطول 2100 متر، ومجموعة كبارى المطار التى تربط محور المحمودية بالطريق الزراعى بطول 4200 متر، بمجموع 6 كبارى وبمسافة إجمالية تقدر بنحو 8000 متر لأول مرة بالإسكندرية، وقد تم الانتهاء منها فى وقت قياسى حيث استغرق العمل نحو عامين فقط .

كما تضمن المشروع عدد من كبارى المشاة وعددها 14 كوبرى مشاة، تنتشر بطول محور المحمودية، وأصبحت تحفة معمارية جمالية تتميز بشكل جمالى يزين المحور، وهى تحمل أسماء شهداء الوطن، حيث تم إطلاق أسماء الشهداء على كل كوبرى للمشاة بطول المحور.

وتمت الاستفادة من المساحات المكتسبة أسفل كبارى السيارات العلوية كأماكن الدوران للخلف وكذا تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن انتظار السيارات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوبرى وتوفير فرص عمل غير محدودة للشباب، بالإضافة إلى تجميل جانبى مطالع ومنازل الكبارى بجداريات مستوحاة من التراث السكندري، كما شملت أعمال التطوير مساحة 320 ألف متر مسطح أراضى مكتسبة ناتج أعمال تغطية المحور.

وتمت الاستفادة من بعض الأراضى المكتسبة نتيجة أعمال تغطية المحور بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالى مسطح مائى 17 ألف متر مسطح، وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالى عدد 99 محل تجارى بمساحة 4400 متر مسطح، وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.

كما تم إنشاء عدد 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 ألف متر مسطح ضمن الأراضى المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالى، وتشمل دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسى ومحطات وقود.

وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية إلى أنه أدى الى تحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية، وكذا خدمة التوسعات العمرانية الجديدة.

2- محور المشير فؤاد أبو ذكرى:

ويعد محور التعمير والذي تم تغيير اسمه الى المشير "فؤاد أبو ذكري" ،أحد أهم المحاور الرئيسية لتخفيف الاعباء المرورية بالمحافظة ،و الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ليكون أيقونة تنموية غرب الإسكندرية ، ويبلغ طول المحور 35 كم ويقطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير / المطار سرعة السيارات على المحور 120/كم، الأعمال الهيدروليكية بالمحور تتضمن 22 برجا بطول 4500 متر طولى ،يتضمن زراعة 2000 نخلة و2600 شجرة زيتون فى الجزيرة الوسطى وحول المحور ،شمل التطوير اعمال تطهير المصارف منطقة الملاحات بالكامل

وتنفيذ توسعة كوبرى سيدى كرير بطول 638 مترا وعرض 40 متر لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير يتضمن 9 حارات مرورية فى كل اتجاه يشمل 4 حارات خدمة و 5 حارات حرة إجمالي المسطحات الكباري فى المرحلة الجارية 320 الف متر مسطح يتضمن 755 عامود إنارة لاضاءه المحور.

إنجازات 10 سنوات في الإسكندرية

شريان مروري تنموي

3- مشروع نفق وكوبري شارع 45

شهدت محافظة الإسكندرية، إنشاء نفق وكباري شارع 45 "أنور السادات" بطريق الكورنيش ، وذلك تخفيفا على المواطن السكندري من أعباء الزحام المروري وخاصة في موسم الصيف، حيث يصل عدد سكان الإسكندرية خلاله نحو 9 مليون مواطن ما بين سكان المدينة وزوارها.

ويشمل المشروع نفق من شارع السادات بعرض 19 متر ، عبارة عن 3 حارات للدخول ، و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى ، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بأرتفاع 6 متر وبعرض 25 متر يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر.

وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار، بعدد (2) كوبرى عبارة عن حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق ، بالإضافة إلي ممشى (كوبرى) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكباري بطول 250 متر تقريباً وعرض 6 متر وارتفاع من 5 متر إلى 8 متر عن سطح البحر.

ويوجد مدخلين نفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات ، وذلك للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحري أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 متر لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.

4- مشروعات لمحاور وطرق جديدة جارى تنفيذها

وتقوم محافظة الإسكندرية بتنفيذ مخطط جديد، حاليا لأعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش، حيث تتم التوسعة بطول 4.4 كيلو متر من منطقة المنتزة وحتى السرايا، والتوسعة الجديدة تشمل 5 حارات لكل اتجاه ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التى تقوم بها هيئة حماية الشواطئ داخل البحر .

كما تقوم محافظة الإسكندرية حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء الكوبرى الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولى الساحلى، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات (45) وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولى الساحلي- طريق مصطفى كامل فى اتجاهى الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم على تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن أهم مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلًا رئيسيًا لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

والكوبرى سيتم إنشاؤه على مستويين بإجمالى أطوال 2 كم، ومن المقرر تنفيذه خلال 18 شهرا، وقد تم البدء فى عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبرى،و الكوبرى سيعمل على تيسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولى الساحلى - طريق مصطفى كامل فى اتجاهى الساعه والمعمورة) والعكس.

5- محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري ومحور الدخيلة ومحور 54

وشهدت محافظة الإسكندرية إنشاء عدة محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور أبو ذكرى ، لتسهيل حركة الشاحنات ونقل البضائع من وإلى ميناء الإسكندرية ، حيث تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة محور 27 ،حيث تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الكوبرى القائم وإصلاح فواصله بطول 2.2 كم ، و إنشاء محور 54 بطول 2.2 كم وذلك لتسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتفادي حدوث التكدسات المرورية بشارع الماكس ( تنفيذ النيل العامة للطرق والكباري احدى شركات وزارة النقل).

كذلك تم إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم ، وذلك لتخفيف الحمل المروري علي الطرق الداخلية وحل مشاكل الازدحام بمنطقة غرب الإسكندرية بعدد 3 حارات لكل اتجاه ، والانتهاء من إنشاء كوبري كم 21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري اتجاه واحد بطول 1250 مترا بعدد 3 حارات مرورية لتسهيل حركة القادم من الإسكندرية والقاهرة، وكوبري دوران بطول 840 مترا بعدد 2 حارة مرورية لصالح القادم من الإسكندرية متجها إلي القاهرة الإسكندرية الصحراوي ،بما يعد جزء من تطوير منطقة العجمي لحين التطوير الشامل للمنطقة بعد الانتهاء من تخطيط المرحلة الثالثة لمترو الأسكندرية المخطط وصولها إلي العجمي.

وأيضا تم تطوير وتوسعة وصلة الكافوري / سيدي كرير / برج العرب بطول 33 كم، وذلك في المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلي برج العرب مروراً بمنطقة سيدي كرير بإجمالي طول 33كم ليصبح 5 حارات لكل اتجاه منها 2 حارة للشاحنات .

من جانبه، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن دور مشروعات الطرق والنقل كان له كبير الأثر في العديد من الأمور من بينها الحد من المشاكل المرورية ، فضلً عن التقليل من التلوث ، وكذلك التقليل من الحوادث ، وبالتالي كل ذلك كان له مردود ايجابي على الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف مهدي في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من بين الأمور الإيجابية التي حققتها الدولة المصرية من خلال تطوير شبكات الطرق والنقل هو انخفاض معدلات الحوادث بنسبة تصل إلى 35 - 40%، مشيراً إلى أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل ، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، كما أن مشروعات الطرق سهلت حركة المواطن في مصر.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مصانع كثيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع منتجات مستخدمة في الصناعات القائمة مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد وبالتالي توفير العملة الصعبة.