مصر تحصل على المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم للصم بـ ماليزيا

حصل المنتخب القومي لكرة القدم للصم على المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبة من منتخب السنغال بنتيجة 1/2 فى كأس العالم لكرة القدم للصم والتي تقام في ماليزيا.



ولعب المنتخب اليوم بتشكيل مكون من صابر جمال في حراسة المرمى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد وعبد الله موسى وماهر عبد المطلب وعمرو الشربيني والسيد شوقي وماهر الجوهري وإسماعيل محمد ومحمد محمود.



وقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية التهنئة على المستوى الذى ظهر به طوال مسيرته فى المونديال لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإداري .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن المنتخب ظهر بشكل ممتاز خلال مسيرته في المونديال بالرغم من اللعب كل 48 ساعة وهو ما ظهر على اللاعبين من إرهاق واهتزاز مستوى في بعض أوقات المباراة .الا أن اللاعبون أثبتوا أنهم رجال أدوا ما عليهم في أكبر بطولات العالم للصم.

وأضاف مصطفى، أنه سعيد بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبو المنتخب القومي للصم واللجنة البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج خلال المرحلة القادمة.