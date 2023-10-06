عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفل السعودية.. محمد ثروت وابنه ضيفا مني الشاذلي ببرنامج معكم

محمد ثروت ونجله أحمد
محمد ثروت ونجله أحمد

يحل المطرب الكبير محمد ثروت ونجله الفنان والمخرج أحمد ثروت وخطيبته لمى الشواربي ضيوف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم، يوم الخميس المقبل على شاشة on في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

ويتحدث أحمد ثروت لأول مرة عن تفاصيل مرضه ورحلة علاجه بعد إصابته بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر؛ والتي أدت إلى توقفه عن الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك.

 

وبكى أحمد ثروت ووالده محمد ثروت خلال حديثهما عن رحلة المرض والعلاج، وأكد أحمد أنه لو لم يستطع المشي مجددًا سيكون راضيًا بقضاء الله، قائلًا: مرة واحدة جالي خمس إعاقات ولو مامشيتش تاني كنت هكون راضي.

 

وبحسب البرومو الذي نشرته منى الشاذلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، غنا محمد ثروت ونجله أحمد أغنية الغالي علينا غالي معًا خلال استضافتهما في برنامج معكم منى الشاذلي.

المطرب الكبير محمد ثروت المخرج أحمد ثروت منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

الأهلي خلال ساعات| تعنيف الشحات.. تأجيل عودة الخطيب.. وابن النادي يجدد عقد بيراميدز

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

موضوعات متعلقة

أسرة حكيم تحتفل بعيد ميلاده الـ60| صور

اليوم .. عمرو سلامة يطرح برومو فيلم افتتاح مهرجان الجونة 60 جنيه

نشرة الفن | ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى وتزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun

الفنان أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس إسقاط طائرة إسرائيلية أثناء فترة تجنيده

تعرف على موعد انطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى: حضرت كفني وقبري بإيدي

"الصف الأخير" يحصد جائزتي أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان الإسكندرية

احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. لطيفة تهدي مصر أغنية وطنية

ترشيحاتنا

مجموعة سهلة لـ الزمالك وقوية لـ فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في نابلس

مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

مع حامل اللقب.. مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بـ الكونفدرالية

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

بعد حذفها لصوره.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل وزوجها طارق صبري

فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ