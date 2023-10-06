بعد حفل السعودية.. محمد ثروت وابنه ضيفا مني الشاذلي ببرنامج معكم

يحل المطرب الكبير محمد ثروت ونجله الفنان والمخرج أحمد ثروت وخطيبته لمى الشواربي ضيوف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم، يوم الخميس المقبل على شاشة on في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتحدث أحمد ثروت لأول مرة عن تفاصيل مرضه ورحلة علاجه بعد إصابته بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر؛ والتي أدت إلى توقفه عن الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك.

وبكى أحمد ثروت ووالده محمد ثروت خلال حديثهما عن رحلة المرض والعلاج، وأكد أحمد أنه لو لم يستطع المشي مجددًا سيكون راضيًا بقضاء الله، قائلًا: مرة واحدة جالي خمس إعاقات ولو مامشيتش تاني كنت هكون راضي.

وبحسب البرومو الذي نشرته منى الشاذلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، غنا محمد ثروت ونجله أحمد أغنية الغالي علينا غالي معًا خلال استضافتهما في برنامج معكم منى الشاذلي.