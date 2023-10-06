مصر تسيطر على منصات التتويج بالبطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية

رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 23 ميدالية، في منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.



وسيطر الفراعنة اليوم الجمعة علي المراكز الثلاث الأولي في المسابقات، ففي منافسات 25 متر مسدس رصاص موحد جاء عمر خالد بالمركز الاول والميدالية الذهبية وفي المركز الثاني والثالث جاء احمد بوهام، وجلول مريمي من دولة الجزائر.

وفي منافسات 50 متر بندقية راقد رجال (فردي) جاء ابراهيم احمد في المركز الأول والميدالية الذهبية وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاء جولوراج شيماي من كينيا وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية جون بلاي من جنوب أفريقيا.

وفي منافسات 50 متر بندقية راقد سيدات (فردي) جاءت الزهراء شعبان في المركز الأول والميدالية الذهبية وفي المركز الثاني بارسيلا مابورو من كينيا وجاءت المصرية ميرنا طايع في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وبذلك رفعت مصر حصيلتها من الميداليات في البطولة الافريقية إلى 23 ميدالية، بواقع 13 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

كما حجزت الرماية المصرية 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

الجدير بالذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.