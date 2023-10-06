الاتحاد الأوروبي: ترحيل 29٪ من المهاجرين غير الشرعيين في الربع الثاني لـ2023

قالت وكالة الإحصاءات “يوروستات”، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم من دول الاتحاد الأوروبي، ارتفع بنسبة 29% في الربع الثاني من العام الجاري 2023، وأغلبهم أعيدوا من فرنسا وألمانيا، في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد السيطرة على أعداد الوافدين المرتفعة بشكل استثنائي.

وأضافت، في بيان، أنه من بين 105.865 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي صدرت لهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي؛ تم ترحيل 26.600 إلى دولة أخرى، بزيادة قدرها 29٪ عن الربع الثاني من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت يوروستات: إن هذه الأرقام تشمل الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن أغلبية 76% تم إرسالهم خارج حدود الاتحاد.

وأظهرت البيانات أن الجورجيين شكلوا الجزء الأكبر من عمليات الترحيل بنسبة 9%، يليهم الألبان بنسبة 8%، والمولدوفيين والأتراك بنسبة 5% لكل منهما، والهنود بنسبة 4%.

ويواجه الاتحاد الأوروبي موجات هائلة من الوافدين القانونيين وغير القانونيين، وهي القضية التي دفعت ألمانيا إلى الإعلان عن ضوابط حدودية جديدة مع جارتيها بولندا وجمهورية التشيك، والتي عادة ما تكون داخل منطقة السفر الحرة في أوروبا.

وأوضحت يوروستات أن ألمانيا قامت بترحيل أكبر عدد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع، حيث أعيد 3805 أفراد إلى دولة أخرى، تليها فرنسا بـ 3005 والسويد بـ 2690 شخصًا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أبرم اتفاقا، الأربعاء، بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير النظامية في أوقات ارتفاع أعداد الوافدين بشكل استثنائي، واتخذ خطوة نحو إصلاح قواعد اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد.