فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. بشرى للمواطنين بشأن قانون التصالح.. مواقف لا تُنسى عن حرب أكتوبر| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

كرم برنامج “جوهرة مصرية” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، ابن شيخة المجاهدين فرحانة حسين، لما قدمته خلال حرب أكتوبر.



جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

‏ قال جورجيو باتيستي، ‏رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إن الضباط المصريين كانوا معه في الصومال في عام 1993 في إحدى الوحدات المصرية وكان أدائهم جيد للغاية وبطريقة احترافية مثل الجنود الإيطاليين والفرنسيين والأمريكيين.



عايز يرجع الجبهة تاني.. مواقف لا تُنسى ترويها ليلى عبد المولى عن حرب أكتوبر

كشفت العميد ليلى عبد المولى، الأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، مواقف لا تنسى بالنسبة لها خلال حرب أكتوبر1973، قائلة: “كان هناك رائد أتي وذراعاه الإثنين مكسورين، وكان معه جنديا للمساعدة في فك الجبس للرائد، وكان لا يوجد ما يمسي بالرتب نهائيا، وكنا جميعنا في منطقة واحدة”.



"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

‏وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي رسالة للبرلمان الأوروبي على الهواء مباشرة باللغة الإنجليزية وقال لهم، :"you are so far from the truth".



قارئ بيان العبور في الإذاعة العبرية: جولدا مائير استقالت بعد هزيمة 73

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، أن ‏تأثير حرب أكتوبر وقع مثل الزلزال على الإسرائيليين سواء الكبير أو الصغير والمظاهرات والاحتجاجات أدت إلى استقالة "جولدا مائير" من الحكومة.



بهاء أبو شقة: بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع ويسيء لمصر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حروب الجيل الرابع.



أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن فكرة انتقال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى صفوف النادي الأهلي، ما زال مفتوحا في الوقت الحالي، وتوجد حالة واحدة فقط من أجل انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر بحسب المصادر، إذ أن جمهور الأهلي لا يزال يتمنى انضمام أحمد فتوح، في ضوء كبر سن علي معلول الظهير الأيسر الأساسي للأهلي، فضلا عن عدم وجود بديل له في الوقت الحالي.



هانى عبد الرحيم: بشرى سارة عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

زف الاعلامى هانى عبد الرحيم بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.





شهيدان وإصابات بهجوم جديد للمستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية

‏ليلة صعبة جديدة شهدتها بلدة حوارة اسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بجراح واختناق، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.