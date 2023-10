أخبار التوك شو|الجنود الإسرائيليون عانوا مشاكل نفسية عقب نصر أكتوبر.. أبو شقة: بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر ويدل على ازدواجية المعايير

علق الإعلامي مصطفى بكري على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر، مؤكدا أنه يدل على ازدواجية المعايير بصورة كبيرة.

مفيش ثغرة في حرب أكتوبر.. لطفي لبيب: إحنا اللي حاصرنا إسرائيل بالسويس

قال الفنان لطفى لبيب، أن الانجازات التى تحققت للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهدها مصر من قبل.



قائد سابق بالجيش الإيطالي: إسرائيل رأت جنودها يعانون مشكلة نفسية بسبب حرب أكتوبر

‏ قال الفريق جورجيو باتيستي، ‏رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إن ‏إعادة بناء القوات المسلحة المصرية خلال 7 سنوات؛ هو معجزة حقيقية، والأمر في دول أخرى يحتاج إلى 20 عاما، ‏مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية لمصر قبل حرب أكتوبر، كانت ذكية، واستطاعت دراسة العدو، وتجنب الأخطاء.



مخرجة الطريق إلى إيلات: محمد سعد كذب وبكى عشان يشارك في الفيلم

روت المخرجة إنعام محمد على أسرار فيلم الطريق إلى إيلات وحكايات عن ابطاله، بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر.



بهاء أبو شقة: بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع ويسيء لمصر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حروب الجيل الرابع.





"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

‏وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي رسالة للبرلمان الأوروبي على الهواء مباشرة باللغة الإنجليزية وقال لهم، :"you are so far from the truth".





أحمد عز: فخور بتجسيد شخصية اللواء محيي نوح في «الممر»

تحدث الفنان أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”، عن اللواء محيي نوح، قائلا: “أنا سعيد أني أري حضرتك فى أحسن حال وكان شرف وفخر لي تجسيد دورك فى فيلم الممر".



«كان يرتعش».. ضابط استخبارات إسرائيلي يروي كواليس انهيار موشيه ديان بعد عودته من الجبهة

عرضت قناة “أون”، فيديو، يرصد شهادات تاريخية عن نصر 6 أكتوبر، وقال في أحدها، ضابط استخبارات إسرائيلي، إن موشيه ديان كان منهارا بعد عودته من الجبهة، وكان يرتعش، ووجهه أبيض مثل الجير.



اللواء نصر سالم: قضيت 180 يومًا خلف خطوط العدو قبل حرب أكتوبر| فيديو

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إنه لم يَخْلُ جبل من قوات الاستطلاع المصرية لمدة 6 سنوات، وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حريصًا طوال الوقت على استقبال هذه القوات عند عودتهم في كل مرة.