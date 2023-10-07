حماس: عملية "طوفان الأقصى" وضعت حدا لأوهام الصهاينة بتقسيم الأقصى

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن عملية "طوفان الأقصى، التي أبدع فيها رجال كتائب القسام الأبطال والمقاومة الفلسطينية، وفاجأت العدو، زماناً ومكاناً وتخطيطاً، تأتي رداً على اقتحامات المسجد الأقصى وتدنيسه".

وأضاف "الرشق"، في تصريح صحفي مقتضب، وفق ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية، اليوم السبت، أن "عملية طوفان الأقصى وضعت حدا لأوهام وأحلام الصهاينة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".